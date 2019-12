Apple chce do vesmíru. Údajně už pracuje na satelitech pro vlastní globální síť

Bloomberg přišel s tvrzením, že Apple tajně pracuje na satelitní síti, skrze kterou by mohla komunikovat jeho zařízení. Obešel by tím pozemní mobilní operátory a veškeré tradiční bezdrátové sítě. Apple kvůli tomu najal kupu odborníků se zaměřením na letectví, satelitní technologie a návrh antén. V týmu má i lidi z startupu Skybox Imaging zaměřeného na pořizování kvalitních satelitních snímků Země, což byl i důvod proč jej v roce 2014 odkoupil Google.

Projekt je prozatím v počáteční fázi, podle interních informací je jeho cílem přijít s použitelnými výsledky během pěti let. Pokud by ale Apple projekt dotáhl do konce, měl by rozsáhlejší využití. Z firmy by se stal globální operátor, který by umožnil komunikaci mezi Apple zařízeními kdekoli na světě bez tradičních mobilních operátorů. Satelitní technologie by také pomohla k jednodušímu propojení zařízení, k vylepšení polohových služeb a ke sběru dat pro Apple Mapy.

Přestože by bylo vybudování vlastní satelitní sítě velmi nákladné a pro mnoho firem skoro nereálné pro Apple by to dávalo smysl. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy by investoval velké peníze, aby snížil svou závislost na jiných firmách. Vzpomeňme například na letošní odkoupení modemové divize Intelu za 1 miliardu dolarů.

Zdroj: Bloomberg, via Engadget