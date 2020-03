Apple chystá keynote. Představí malý levný iPhone a pár dalších hraček

Fotoaparát zřejmě zůstane jen jeden, zato baterie by mohla povyrůst, kvůli nepatrně větší tloušťce. Zásadním upgradem bude procesor Apple A13 z iPhonu 11, šetřit se však bude na operační paměti, dostane 3 GB, což měl naposledy iPhone XR. Pro data bude dispozici 64GB úložiště

Apple by ještě v březnu měl představit haldu novinek v čele s levným iPhonem 9, novými iPady Pro, Apple TV a aktualizace se zřejmě dočká i několik dalších produktů.

Stejné ale nebudou. Minimálně jedna z kamerek by totiž měla plnit funkci ToF senzoru, což iPad může lépe využít v rozšířené realitě. Mluví se také o novém originálním pouzdru s klávesnicí, které vůbec poprvé bude obsahovat trackpad. Situace kolem iPadů Pro je ovšem vcelku nejasná. Přestože více zdrojů potvrdilo uvedení v první polovině tohoto roku, zároveň se mluví i o podzimních iPadech, které by měly přinést displej s technologií mini-LED a 5G konektivitu.

Dočkat bychom se měli i aktualizovaných iPadů Pro. Těla by měla být stejná jako u modelů 2018, tedy se stejným designem a úhlopříčkami displejů: 11 a 12,9", nový bude trojitý fotoaparát, který připomíná modul z iPhonu 11 Pro.

Výkonnější Apple TV

Poslední chytrou krabičku Apple TV (4K) uvedl na podzim 2017, o nástupci už se mluvilo před půl rokem. Teď další zmínku o Apple TV našli redaktoři 9To5Mac v systému tvOS 13.4.



Apple TV se po letech dočká vylepšení výbavy a zřejmě konečně dojde i na HDMI 2.1.

Pohánět by jej měl procesor s architekturou arm64e, tedy jeden z typů Apple A12, A12X či A13. Vylepšením by konečně měla být také podpora HDMI 2.1. Co se týče videa, tak lze stále počítat maximálně s 4K rozlišením s podporou HDR.