Apple chystá kombinaci dvou fenoménů. CryptoKit připraví iPhony na kryptoměny

„Hezké odpoledne všem, vítejte na přednášce o bitcoinu.”

Tímto vtípkem Apple odstartoval jednu z řady přednášek na konferenci WWDC. Tahle byla zaměřená na kryptografii a na kryptoměny nakonec vůbec nedošlo, ale lehce s nimi souvisí. Apple představil nový nástroj zvaný CryptoKit, který podporuje různé hashovací funkce, ale hlavně vývojářům umožní využít odděleného úložiště Secure Enclave k bezpečnému ukládání privátních klíčů.

Apple hodlá kryptografii použít například...

v programovacím jazyce Swift

k autentizaci uživatele při přístupu k placenému obsahu aplikací

při dvoufaktorovém ověření

k digitálním podpisům

k autorizaci platebních transakcí v rámci aplikací (což by se mělo týkat právě kryptoměn

k vyhledání ztraceného iPhonu bez internetové konektivity

Apple již CryptoKit v beta verzi poskytl vývojářům, kteří jej mohou implemetovat do svých aplikací, například kryptoměnových peněženek. S CryptoKitem se tak iPhony a Macy konečně naučí ukládat privátní klíče bezpečně, šifrovaně a odděleně od zbytku systému, což jsou benefity, kterými se chlubí specializované kryptomobily jako HTC Exodus 1 či Sirin Finney. Nyní by se to mohla naučit všechna zařízení se Secure Enclave, tedy všechny iPhony od modelu 5S a nové počítače Mac s čipem Apple T1 či T2.

Just noticed that Apple's new icon set (SF Symbols), includes bitcoin. pic.twitter.com/Og8dWp2C85 — Brandon (@brandnanthny) 4. června 2019

Navzdory prvotnímu opatrnému přístupu se Apple zřejmě začíná kryptoměnám otevírat. Potvrzují to i nové sady symbolů v iOS 13 a macOS 10.15, mezi kterými uživatelé objevili i logo Bitcoinu. Kdo ví, třeba se časem dočkáme i nativní podpory bitcoinu například v rámci Apple Wallet. Technologii by na to Apple už měl. Koho zajímá více informací o CryptoKitu a přístupu Applu ke kryptografii, může si pustit záznam přednášky.