Apple chystá větší iPhone SE Plus. Dočkáme se ho však až příští rok

Před několika týdny jsme vás informovali, že ve zdrojovém kódu iOS 14 byl objeven důkaz o chystané větší verzi iPhonu SE. Tak trochu se tedy očekávalo, že Apple představí telefony rovnou ve dvou velikostech. Realita je však taková, že menší model SE už se prodává a po větším ani památky. Dočkáme se ho tedy vůbec?

Odpověď zní: Ano. Bohužel ale až příští rok. Leaker Jon Prosser totiž tvrdí, že má Apple v plánu iPhone SE Plus uvést až v březnu 2021. S jeho pomocí by tak mohl znovu lépe překlenout jinak hluché období do další zářijové keynote. Více zarážející však je, že budoucí novinka bude mí prakticky stejnou výbavu jako letošní model. Zejména se mluví o procesoru Apple A13. Novinka dostane akorát větší 5,5“ displej a pravděpodobně i duální fotoaparát jako měl v minulosti iPhone 8 Plus.

S příštím rokem souhlasí také uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, ač je spíše pro uvedení až v půli 2021. Podle něj by ale Apple mohl SE Plus přeci jen mírně vylepšit alespoň po stránce displeje, kde by zmenšil masivní rámečky. Tím, že novinka nemá mít Face ID by to ale znamenalo použití čtečky otisků prstů v displeji nebo její přesunutí na bok, což je u levného modelu velmi nepravděpodobné. Ať už to bude jakkoliv, vypadá to, že se iPhone SE časem skutečně dočká i větší varianty.