Apple dál hází hráčům klacky pod nohy. Na iPhonech dovolí streamování her, ale s absurdní podmínkou

Streamované hry zažívají rozmach zejména díky službám Geforce Now či Google Stadia. Pro Apple iOS však bylo streamované hraní kvůli přísným podmínkám nedostupné, uživatelé si mohli zahrát pouze na Apple Arcade. To se teď částečně mění v návaznosti na kritiku herních firem a příchod streamovací služby Microsoft xCloud, která v ČR i ve světě startuje již tento týden.

Apple změnil podmínky (sekce č. 4.9), které konečně dovolují vývojářům na App Storu nabízet aplikace pro streaming her. Apple si to však pojistil nenápadnou kličkou. Vyžaduje, aby každá streamovaná hra šla koupit i jako klasická aplikace v AppStoru. Vzhledem ke komplexnosti titulů určených většinou pro desktopy, je jasné, že se verze pro iOS nikdy nedočkají. Formálně tedy Apple streaming povolil, ale v praxi se nic nezmění.

Jde tedy o další tvrdý krok vůči hernímu průmyslu. Ty předchozí se ve velkém týkaly kauzy s Epic Games, jejíž hru Fortnite Apple odstranil z AppStoru. Posledním kouskem je, že Apple od 11. září formě Epic Games zrušil možnost přihlašování přes Sign in With Apple. To hráčům, kteří včas nepřevedli účet na jiný způsob přihlašování, působí značné komplikace.

Zdroj: Polygon