Apple hodlá vyhrát americko-čínskou obchodní válku. Uteče do Indie, Indonésie a Vietnamu

Na drtivé většině přístrojů značky Apple najdete nápis „Designed by Apple in California“ a „Assembled in China“. Brzy se to ale změní. Apple reaguje na politický tlak a restrikce spojené s americko-čínskou obchodní válkou. Zatím přímo a ve velkém nedopadají na jeho byznys, ale to se může změnit každým dnem.

Apple pomalu začíná přesouvat výrobu mimo Čínu a platí to i pro řadu jeho dodavatelů. Podle zprávy The Economic Times tak činí např. společnost Foxconn, odjakživa největší výrobce iPhonů. Firma by už během července měla začít s produkcí iPhonů X ve východoindickém závodě v Chennai, později se počítá i s vrcholnými modely. Rozšíření stávajícího závodu přišlo na 365 milionů dolarů, postupně vznikne na 25 tisíc nových pracovních míst.

Výroba se však převádí i do Indonésie. Tamní náměstek ministra vnitra Warsito Ignatius potvrdil agentuře Reuters, že firma Pegatron podepsala s vládou investiční záměr ve výši jedné miliardy dolarů na modernizaci místních továren. Také tato společnost montuje iPhony již více jak deset let. V budoucnu by se zde mohly vyrábět i jednotlivé komponenty pro počítače MacBook a tablety iPad.

Hodně se mluví také o výrobě ve Vietnamu. Tato země sousedící s Čínou aktuálně nejvíce profituje z americko-čínské obchodní války, řada firem odcchází právě sem.

Výrobou mimo Čínu by se Apple měl vyhnout plánovaným clům na dovážená zařízení a jejich komponenty, která by mohla činit až 25 procent. Díky tomu by měla být na domácím trhu schopna udržet cenu produktů na stávající hladině.