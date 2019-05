Apple iOS 13 přinese zajímavé novinky, ale nedostane se na populární iPhone SE

Nový operační systém iOS 13 bude sice představen až 3. června na konferenci WWDC19, ovšem hlavní novinky unikají dopředu. Systém by měl přinést tmavý režim, vylepšený multitasking pro iPady a další novinky. Špatnou zprávou je však ukončení podpory starších zařízení. Se zprávou přišel francouzský portál iPhoneSoft, odkazující na vývojáře z Applu, který si přál zůstat v anonymitě.

Apple iOS 13 by měl definitivně ukončit podporu starších iPhonů 5s, SE, 6 a 6 Plus. V případě iPadů padne černý Petr na první generaci iPad Air a iPad Mini 2. Až na výjimky je vyřazení logické, jelikož většina zařízení nich je 5 nebo 6 let stará a mají staré procesory Apple A7 / A8. Zarážející je však vyřazení iPhonu SE, který je o generaci novější a stále má dostatek výkonu. Někdo by mohl namítnout, že Apple chce skoncovat se 4" zařízeními, ovšem pak nedává smysl zachování iPhonu Touch 6. generace s totožnou úhlopříčkou.

Uvidíme zde se spekulace potvrdí. Oficiální seznam podporovaných zařízení budeme znáte již začátkem června.