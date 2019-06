Apple iOS 13: Tmavý režim, vylepšené aplikace a důraz na bezpečnost

Apple na konferenci WWDC představil iOS 13. Nejviditelnější novinkou je tmavý/temný režim. Narozdíl od konkurenčních řešení nepůsobí tak agresivně na oči a hlavně je sjednocen napříč celým systémem i aplikacemi. Aktivovat jej půjde snadno přímo z ovládacího centra.

Redesign aplikací a chytřejší Siri

Nový systém vylepšil hned několik aplikací v čele s fotoaparátem (intuitivnější regulace expozice) a Fotkami (vylepšená editace fotek, nové filtry a efekty). Poprvé bude možné editovat také video, aniž byste museli do iMovie. Aplikace Fotky navíc dostala nový design s přehlednějším layoutem, kde si můžete fotky vyfiltrovat podle dnů, měsíců či let. Algoritmy na pozadí skryjí podobné či duplicitní snímky pro větší přehlednost.



Fotky umožní rychlou editaci videa a nový design s přehlednějším rozložením fotek.

Po mnoha letech jsme se konečně dočkali redesignu aplikace Připomínky, které je výrazně přehlednější, nabízí kategorizaci úkolů podle vlajek, vyhledávání a k samotným úkolům lze nově přidávat i fotografie, polohu a další informace. Aplikace navíc úzce spolupracuje se Siri, která při psaní zpráv iMessage dokáže rozpoznat potencionání připomínku a přidat jí přímo do aplikace.



Připomínky lze konečně lépe kategorizovat, umožní vkládání fotek, polohy a další nové funkce.

Siri je zase o kousek chytřejší a dokáže pomocí hlasové konverzace vytvářet a pracovat s naprogramovanými zkratkami (samostatná aplikace Siri Shortcuts bude s iOS 13 defaultně předinstalovaná). Díky pokročilé Neural TTS (Neural Text-to-speech) technologii navíc hlas Siri zní více přirozeně, obzvláště při odpovídání na náročnější dotazy

Vylepšení se dočkaly i další aplikace jako například Mapy, které nabídnou výrazně lepší podklady i grafiku včetně možnosti 3D zobrazení či náhledu přímo z ulice, jako to známe z Google StreetView. AI na pozadí v mapách navíc doporučí zajímavé objekty v okolí, která stojí za to navštívit, a větší prostor získají i vaše oblíbená místa, která máte vždy po swajpnutí vždy po ruce a snadno k nim spustíte navigaci. Apple Mapy jsou konečně konkurenceschopné, ale zatím to platí pouze pro USA.



Apple Mapy se dočkaly lepších mapových podkladů a lepší grafiky. Nově lze i přecházet do 360° přímo z ulice jako v Google StreetView. Apple však zatím pokrývá hlavně USA, kde by měl práci dokončit do konce roku 2019.

Audio Hand-off a ještě osobnější MeMoji

Apple iOS 13 vylepšuje komunikaci s chytrým reproduktorem HomePod a sluchátky AirPods. V první případě jde o vylepšenou funkci Hand off, která umožňuje snadné přehrání hudby, podcastu či přenos hovoru z iPhonu přímo na HomePod. U sluchátek AirPods pak můžete nově nechat Siri přečíst přijatou zprávu a hlasovým povelem ihned odpovědět bez nutnosti vytáhnout iPhone z kapsy. Novinkou je i podpora dvou připojených AirPods naráz, čímž si můžete vychutnat přehrávání hudby či filmu s další osobou.



Díky vylepšenému Audio Hand-off můžete použít svůj iPhone jako zdroj hudby pro dvoje Apple AirPods zároveň a jednoduší je i přehrávání na reproduktoru HomePod.

Již tradičně se nový iOS výrazně zaměřuje na Animoji, respektive MeMoji, kde si můžete ještě věrněji přizpůsobit vašeho avatara podle vaší podoby. Podle Applu již je možné vytvořit až miliardu různých kombinací. Z MeMoji navíc můžete nově udělat i vlastní galerii samolepek, které lze sdílet skrze zprávy iMessage. V těch si navíc můžete přizpůsobit i vlastní jméno a fotky napříč konverzacemi. A pokud jde o psaní, tak klávesnice nově získala možnost psaní swajpování po písmenech, podobně jako to umí populární klávesnice SwiftKey.



S iOS 13 si vytvoříte ještě věrnější MeMoji. Se všemi možnými úpravami lze totiž vytvořit až miliardu různých variant. Z Memoji navíc snadno uděláte i samolepky pro konverzace v iMessage.

Apple iOS 13 však přináší i spoustu dalších drobných novinek, na které v keynote nezbyl čas a bude potřeba je prozkoumat s nainstalováním systému. Mělo by jít například o o chytřejší sdílení souborů, vylepšenou aplikaci soubory s podporou externích úložišť, lépe personalizovanou aplikaci Zdraví s podporou sledování menstruačních cyklů, vylepšené formátování textu v aplikaci Mail a spousta dalších drobností.

Větší optimalizace a bezpečnost

Samozřejmostí je zaměření na lepší optimalizaci. Apple iOS 13 by mělo proti minulé verzi až 2× rychleji spouštět aplikace, které navíc díky lepší optimalizaci kódu budou až o polovinu menší. V případě aktualizací by měli být nové verze systému dokonce až o 60% menší. Se systémem se o 30% zrychlilo také rozpoznávání obličeje skrze Face ID.

Vylepšeno zůstalo i zabezpečení, kde je nově možné sdílet polohu aplikacím pouze jednorázově. Apple iOS 13 navíc nabídne i šifrovanou komunikaci s příslušenstvím v domácnosti, a to například včetně streamu videa z bezpečnostních kamer. Představena byla i funkce Sign by Apple, bezpečný způsob přihlašování do aplikací třetích stran, kde vývojářům předáte jen ty informace, které vy sami chcete.



Jednorázové povolení polohy, bezpečné přihlašování a šifrovaný stream videa z domácností jsou bezpečnostními lákadly nového iOS 13.

Operační systém Apple iOS 13 je dostupný od dnešního dne pro vývojáře, veřejná beta přijde v průběhu července. Zbytek si bude muset počkat tradičně na podzim. Systém budou podporovat iPhony od modelu 6s/SE a novější. Podporován je také čerstvý iPod Touch 7. Generace. Překvapivě ve výčtu nenajdete iPady, jelikož ty se nově dočkaly vlastního operačíního systému iPadOS.