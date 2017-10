Apple iPhone 8: každoroční upgrade ve stejném těle [recenze]

První chycení „osmičky“ do ruky nedoprovází žádný šok. Jestliže přecházíte z iPhonu 6, 6s nebo 7, dostanete prakticky stejně tělo. Dokonce můžete použít i pouzdra z modelu 7, která na osmičku přesně sedí. V technických specifikacích jsou sice vidět nárůsty o nějaké desetinky milimetrů, ale stejně jako u iPhonu 6 a 6s to většině pouzder vadit nebude. Přesto se i na těle událo několik změn, ale ten největší progres je uvnitř. iPhone 8 si právem zaslouží být na výsluní, je to totiž pořád fantastický telefon. Za zapůjčení děkujeme T-Mobilu.

Apple už delší dobu přistupuje k iPhonům jako ke svým notebookům, tělo zůstává stejné a mění se hlavně vnitřní výbava. Osmička je tak vlastně stále jen evolucí iPhonu 6 z roku 2014, kdo chce revoluční iPhone, musí počkat na model X. Pokud si ale chcete zkrátit čekání, nebo se vám iPhone X prostě nelíbí, což je pochopitelné a za svého okolí mám spoustu reakcí, že lidé chtějí tento konzervativní design, je osmička jasnou volbou. Navíc je to jeden z mála telefonů na trhu, který nabídne úhlopříčku pod 5“ a přitom plnohodnotnou výbavu.

Apple iPhone 8 64GB katalog | info rozměry a hmotnost: 138 × 67 × 7,3 mm, 148 g

displej: 4,7'', kapacitní IPS LCD, 750 × 1 334, 326 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 2 048 MB, baterie: 1 821 mAh

procesor: Apple A11 Bionic (6× Monsoon + Mistral, 10nm)

operační systém: Apple iOS 11

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Plusy:

Fantastický foťák

Neskutečný výkon

Rychlý systém

Minusy:

Rychlonabíječka není v balení

Menší výdrž

Vyšší cena