Apple iPhone 8 Plus: sázka na jistotu bez rizik [recenze]

Osmička a její větší sestra 8 Plus jsou evolucí loňské sedmičky a sedmičky plus. Přesto mám dojem, že právě plusová verze je i přes to všechno větším pokrokem. Je tu větší plocha zad, která ve skle působí majestátněji, dvojice čoček pracuje o poznání lépe a díky zapojení umělé inteligence jsou výsledné snímky přímo famózní. Jestli je iPhone X volbou emocí a touhy po novátorských věcech, je plusko sázkou na jistotu s vyzkoušenými technologiemi.

Co přináší iPhone 8 Plus:

Stejně jako u menšího modelu je i tady vidět snaha Applu o sjednocený přístup k telefonům a notebookům: tělo zůstává stejné a mění se vnitřnosti. iPhone 8 Plus a verze 7 Plus jsou velmi podobné telefony, prakticky stejná evoluce je vidět u iPhonu 8 a malé sedmičky, u většího modelu je ale roční posun více znát. Stojí za tím větší plocha skleněných zad, díky které jsem měl z pluska mnohem lepší dojem než z osmičky a vlastně i než z modelu 7 Plus, byť jde o tvarově prakticky stejné telefony a pouzdra z loňského modelu přesně sedí i na ten letošní.

Apple iPhone 8 Plus se ale dostává do zvláštní situace – hodně vysoko naceněný iPhone X dělá najednou z 8 Plus skvěle vybavený stroj za „rozumné“ peníze. Zatímco plusková sedmička byla vnímaná jako nejvyšší meta, letošní nástupce zaujímá těsné druhé místo.

Apple iPhone 8 Plus 64GB katalog | info rozměry a hmotnost: 158 × 78 × 7,5 mm, 202 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 3 072 MB, baterie: 2 675 mAh

procesor: Apple A11 Bionic (6× Monsoon + Mistral, 10nm)

operační systém: Apple iOS 11

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 72 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Za zapůjčení smartphonu Apple iPhone 8 Plus děkujeme operátorovi T-Mobile.