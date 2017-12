Apple iPhone X: přichází modla [recenze]

Zásadní změnou designu je vypuštění tlačítka Home, na které byli uživatelé zvyklí dobrých deset let. iPhone tím ztratil něco, co jej designově definovalo celou dekádu. A pochopitelně se i dramaticky změnila logika ovládání, ale o tom později. Zásadní je, že ten minimalistický design z fotek nedoceníte, chce to držet telefon několik minut v ruce, abyste si uvědomili, jak hezký a povedený je to kus hardwaru. Nebo jej odsoudili a trvali na starém designu, který i u nových osmiček pořád slaví úspěch.

Skleněná záda jsou prakticky stejná jako u osmiček, dle Applu mají být obě skla velmi odolná, přesto bych telefon záměrně nepouštěl na zem, oprava bude hodně drahá. Jediná velká změna oproti osmičce plus je umístění čoček pod sebou, ale vystupují nad úroveň zad pořád stejně pitomě, takže se telefon na stole houpe, ani tady se asi bez pouzdra neobejdete. A bez překvapení je absence 3,5mm jacku. Jak to bývá u Applu dobrý zvykem, všechno je perfektně slícované. A já mám po dlouhé době opravdu dojem, že držím prémiový telefon.

Ano, konkurence umí více procent, má tenčí rámečky a napasovala by sem ještě větší úhlopříčku, ale na druhou stranu, desítka se díky tomu dobře drží a když telefon obejmete prsty, nespustíte něco omylem. Mám vyzkoušeno, že třeba u S8 od Samsungu se mi něco podobného několikrát podařilo, nebylo to často, ale stávalo se to. A Apple se tak možná záměrně vyhnul softwarovému kouzlení s dynamickým snižováním citlivosti u krajů panelu tím, že ty okraje udělal o kousek širší.

Apple nazývá svůj panel Super Retina HD a očividně mu hodně věří. Já za sebe musím vyzdvihnout skvělou oleofóbní vrstvu a hlavně to, že displeje není jak zrcadlo. Má skvělou čitelnost na slunci a není přitom třeba vyhánět jas do maxima. Pro neznalé je ještě třeba dodat, že díky úzkým rámečkům a využití téměř celé přední strany se Applu podařilo nacpat 5,8“ displej do těla, které je jen trochu větší než 4,7“ iPhone 8.

AMOLED je tak pro Apple velkou změnou, která nabízí absolutní černou, ta se dá efektně využít při správné volbě tapety ke schování „čertovských“ růžků. Druhou změnou, na kterou nejsou uživatelé iPhonů moc zvyklí, je typické zmodrání nebo zezelenání displeje, při určitém pohledu z boku. Je to znát hlavně u nižších jasů a jen při určitém natočení telefonu, ale to vlastnost všech AMOLED panelů.

Změna designu si pochopitelně vyžádala i změnu technologie zobrazovače. AMOLED u iPhonu je úplná novinka, ale u Apple Watch jsou OLED panely už nějakou dobu. IPS u iPhonu 8 a 8 Plus jsou zřejmě labutí písní technologie, protože dosáhla svého vrcholu a už od iPhonů 6 a 6 Plus se dopředu posouvala jen velmi pomalu.

Doplním ještě několik drobností, Face ID nefunguje při držení telefonu na šířku. Netuším, jestli je za tím nějaká technická komplikace, nebo na to v Applu zapomněli, ale třeba v autodržáku, to může být hodně nepříjemné. Další věc, telefon se odemkne jen při očním kontaktu, pokud tedy koulíte očima, Face ID nefunguje, až se podíváte přímo na displej, pak se odemkne. Tato funkce jde vypnout, nicméně v základu je zapnutá. Sečteno podrženo: funguje to a funguje to skvěle.

K Face ID jsem byl, přiznám se, hodně skeptický. Snímání obličeje a duhovky jsem zkoušel už na mnoha telefonech, vždy to ale bylo pomalé, nespolehlivé a celkově nepohodlné. Zlatý otisk prstu. Jenže Face ID je trochu jiná liga. Právě ve výřezu displeje je schovaný celý zázrak. První důležitou součástkou je bodový projektor, který na váš obličej promítne více než 30 000 neviditelných bodů, infračervená kamera tento obraz sejme a díky bodům vytvoří perfektní 3D model vašeho obličeje, který se uloží do bezpečného modulu přímo v čipu A11 Bionic. A pro případ špatného osvětlení je tu přisvětlovací LED, kterou ale nevidíte, protože funguje v infračerveném spektru.

iPhone X pracuje se 3 GB RAM, což je stejně, jako má 8 Plus. Tato hodnota se optikou majitele androidového smartphonu může jevit jako slabina, nicméně díky architektuře systému to není žádný problém. Musel jsem spustit více než 80 aplikací, abych přinutil Safari „zapomenout“ načtené stránky a ony se musely znovu načíst. Samozřejmostí je pak plná podpora LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, GPS, GLONASS, GZSS a Galileo. Testovaný model měl 64 GB paměti, přičemž po startu máte dostupných asi 57,8 GB. V případě dražší 256GB varianty bude úbytek místa velmi podobný.

Při delším hraní je cítit lehké zahřívání, ale rozhodně není nepříjemné. Nejméně bylo znát u modelu 8 Plus, nejvíce zase u modelu 8. Xko je tak někde uprostřed. Pravděpodobně za to může plocha zad telefonu a možná je to do jisté míry dáno i materiálem. Na skle je lokální zahřátí více cítit, zatímco dříve se teplo po hliníku více „rozlilo“. Stran výkonu rozhodně nebudete mít problém, systém běhá nádherně rychle a aktuální verze iOS 11.2.1 řeší většinu prvotních problémů, jako bylo třeba zaškubnutí animací. Apple systém neustále vylepšuje a ladí, nicméně už teď bych celek označil za bezproblémový. Konečně.

Hardwarová část je prakticky stejná jako u iPhonu 8 Plus, tak je pro zopakování: procesor A11 Bionic je doslova bestie, která zatím trhá rekordy na benchmarcích. V pohybu v systému to možná ani nepoznáte, ale spouštění aplikací, načítání her, a hlavně stříhání videa je neskutečně rychlé. A11 ale není jen o brutálním procesorovém a grafické výkonu. Obsahuje i čip přímo určený pro umělou inteligenci, který se stará o učení a zpracování dat. Jde o jiný přístup, než má Google, který UI provozuje na serverech a odesílá potenciálně citlivá data, Apple všechno drží v zařízení. Druhou podstatnou součástí A11 je obrazový signálový procesor (ISP), který kouzlí u fotek.

Pokud při tahu podržíte prst cca uprostřed obrazovky, objeví se všechny spuštěné aplikace a můžete mezi nimi přepínat, ale nemůžete je zavřít. To jde až v okamžiku, kdy na seznamu aplikací podržíte prst, pak se objeví ikonky pro zavření. Je to trochu krkolomné, ale je v tom jasný vzkaz Applu: „Aplikace nemusíte zavírat, nepřemýšlejte, co máte otevřené a co ne. Proste telefon používejte, Xko to zvládne.“

Fotoaparát

Stran fotoaparátu se Xko od 8 Plus liší jen v jediné věci: teleobjektiv má stabilizaci. A je to sakra znát, už tak skvělé výsledky z 8 Plus, jsou s Xkem ještě lepší. IPS procesor v A11 Bionic je ale tou nejzásadnější součástkou celku. iPhone lépe rozpoznává obličeje, pohybující se objekty, a hlavně pustí na fotky UI. Primární 12Mpx čip je shodný s iPhonem 8 a 8 Plus, jeho čočka má optickou stabilizaci a ohniskovou vzdálenost 28 mm. Výsledkem jsou nádherné snímky za všech okolností, přičemž Apple stále klade důraz na neutrální barvy, proto se na první pohled nemusí zdát fotky až tak líbivé. Máte ale o dost více prostoru pro případné úpravy ať už systémovou aplikací, nebo stovkami fotoeditorů v App Store.



Fotoaparát je výraznou součástí iPhonu X. Nejen vizuálně, ale i kvalitativně

Za úplné tmy vidíte na displeji v živém náhledu silný šum, ale pak pořídíte fotku a šum prakticky nevidíte. Umělá inteligence také sama pozná, kdy zvolit HDR a o kolik moc expozičních kroků se mají jednotlivé snímky rozestoupit a tohle funguje moc dobře. Pokud fotíte na sněhu a řeknete kompenzací expozice, že chcete snímek světlejší, tak další fotku už takto upravovat nemusíte, UI pozná podobnou scénu a učí se, jak chcete, aby fotka vypadala. Finální fotky i přes hodně nepříznivé světlo dopadly výborně, mám přímé srovnání s Mate 10 Pro od Huawei, se kterým sem fotil ve stejnou dobu a Xko je dle mého o malý krůček lepší.



Obě čočky hlavního fotoaparátu jsou opticky stabilizované

Druhý objektiv je také stabilizovaný a má světelnost f/2.8 (primární disponuje světelností f/1.8). Rozlišení čipu je pak stejně 12 Mpx. Tato kombinace vám dovoluje dělat optické 2× přiblížení. Stejně jako u osmiček za vás automatika rozhoduje, jestli použije reálný snímek z dlouhého objektivu, nebo jen digitální výřez z primárního objektivu, případně se mohou oba snímky kombinovat. Ze systémové aplikace nemáte možnost ovlivnit, jak se má automatika chovat, nicméně v aplikacích třetích stran je možné dlouhý objektiv vynutit. Je ale třeba říci, že právě optická stabilizace hodně posouvá limity, kdy je použit digitální výřez, dovolí totiž delší expoziční časy a tím pádem méně často nastává okamžik, kdy dlouhé ohnisko neudržíte z ruky.

Díky umělé inteligenci teď o dost lépe funguje rozostření pozadí v režimu portrét, a hlavně znovu pomáhá optická stabilizace u teleobjektivu, který je pro portréty používaný jako primární. Automatika lépe rozpoznává tvary a umí je podstatně lépe vsadit do rozmazaného pozadí. U tváří to fungovalo dobře už loni, nicméně teď si můžete troufnout i na jiné předměty, kde sedmička plusko hodně zmatkovala. I tak se ale netrefí úplně vždy, nicméně ten pokrok je hodně znát. Po stránce rozmazávání prostředí jsou snímky prakticky stejné jako z 8 Plus, jen jsou ostřejší díky nižšímu ISO, za což znovu může optická stabilizace. Rozostření pozadí si můžete nově užít i na předním foťáku, kdy se pro rozostření používá systém technologií Face ID, výsledky jsou sice o kousek horší než ze zadního foťáku, hlavně z důvodu nižšího 7Mpx rozlišení, ale i tak jsou výborné.

Ukázkové fotografie (vlevo výchozí ohnisko, vpravo 2× optický zoom):













Další ukázkové fotografie naleznete v posledním listu recenze

Vyloženě pro focení portrétů můžete použít portrétní nasvícení, které je ale stále v beta verzi. Umělá inteligence rozpozná obličej a vy jej pak můžete prosvětlit studiovým světlem, obrysovým pro zvýraznění kontur, případně použijete jevištní reflektor, který vytáhne zaostřenou postavu a vloží ji do černého pozadí. Poslední volbou je monochromatický jevištní reflektor, který udělá objekt focení černobílý a znovu jej vsadí do černého pozadí. U focení lidí to funguje obvykle velmi dobře, je třeba hlídat vzdálenost, trochu rozumné světlo a také vzdálenost fotografované osoby od pozadí. Čím je dál, tím líp. U neobličejů je umělá inteligence často zmatená, takže výsledky jsou špatné, nebo podivné. Ale to rozhodně neberte jako chybu, je třeba pamatovat na to, že je to beta a určená primárně pro obličeje.

Ukázkové fotografie z předního fotoaparátu (a spokojený autor):

I tady umí blesk pomalou synchronizaci. Při nižší rychlosti závěrky nepálí naplno a výsledkem je pak lépe exponovaný obličej, který není vypálený a portrét působí o hodně přirozeněji. Ale funguje to třeba i ve focení interiéru, který je osvícený rovnoměrněji, nemáte tak vypálené popředí a tmavé pozadí. Pochopitelně je třeba myslet na to, že malý blesk má smysl do vzdálenosti maximálně 5 m, pak už je zpravidla neúčinný.

Ukázkové video – den:

U videa se iPhone vytáhl, 4K při 60 fps je bomba a navíc perfektně vystabilizovaná. Zajímavější ale možná bude Full HD video při 240 fps, pro zpomalené záběry. Je ale třeba mít na paměti, že 4K video při 60 fps potřebuje hodně světla, jinak se poztrácí detaily. Kupříkladu ve tmě nemá smysl telefony trápit na 60 fps ani u Full HD, 30 fps je v tomto případě daleko lepší volba. A teď má navíc smysl točit i videa teleobjektivem, protože získáte krásně hladké záměry. Navíc v noci, kde už elektronická stabilizace nestíhala, má ta optická stále účinek.

Ukázkové video – noc: