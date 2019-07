Apple jedná o odkoupení modemové divize Intelu. Chce si sám vyrábět čipy pro 5G

Roky dodával modemy do iPhonů Qualcomm. Pak Apple přešel k Intelu a Qualcomm zažaloval Apple za vyzrazení technologií. Firmy se roky soudily, až letos v dubnu vyhlásily příměří, čímž Intel do budoucna ztratí klíčového zákazníka a ukončil vývoj 5G modemů. Od Qualcommu Apple letos 5G modemy nedostane, takže letošní iPhony budu bez 5G. A to může být problém – nejen v domovských USA.

Nyní to však vypadá, že to Apple s modemovou divizí Intelu nevzdává. Podle informací deníku The Wall Street Journal je totiž v pokročilém jednání o její akvizici. Mluví se o částce minimálně jedné miliardy dolarů! S koupí by Apple získal jednak důležité patenty, ale také schopné lidi. Získal by tak plnou kontrolu nad produkcí dalších klíčových komponent.

Vlastní výrobu čipů už má Apple v plánu delší dobu, a dokonce už nějakou dobu na vývoji vlastního modemu pracuje. Nová krev a výrobní kapacity Intelu by výrazně pomohly. Vlastního čipu od Applu se však dočkáme nejdříve za dva roky. Podle analytiků by totiž 5G modemy pro rok 2020 měli do iPhonů dodávat Qualcomm a Samsung.