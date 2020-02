Apple kvůli koronaviru dočasně zavře čínské Apple Story. Počítá se i s omezením výroby iPhonů

Čína poslední týdny těžce bojuje s koronovirem, který už neohrožuje jen lidské zdraví, ale stále častěji zasahuje i do hospodářství. Některé aerolinky v čele s British Airways přerušily letecké spojení s Čínou a velké firmy jako Starbucks v některých částech země zavírají pobočky.

K podobnému kroku podle vyjádření pro Bloomberg přistoupí i Apple. Počínaje 9. únorem v Číně dočasně uzavře všechny prodejny Apple Store a firemní kanceláře, jakožto preventivní opatření proti dalšímu šíření nákazy. Zákazníkům bude do odvolání k dispozici pouze online Apple Store.

Kromě úpadků místních prodejů však může situace negativně ovlivnit i dodávky po celém světě. Preventivní opatření se zřejmě nevyhnou ani výrobním firmám, které Applu a dalším firmám dodávají součástky. Podle známého analytika Ming-Chi Kua se očekává až 10% snížení dodávek iPhonů, což vzhledem k úspěchu aktuálních modelů není dobrá zpráva ani z pohledu celosvětového prodeje. To firmu jistě nepotěší krátce po tom, co se pochlubila rekordním kvartálem.

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.