Apple má patent na svítící logo. Možná se objeví už v příští generaci iPhonů

Apple má patent s nezajímavým titulem „adjustable decoration“. Pojednává však o svítícím logu pro iPhone. Pro příští generaci iPhonů se počítá s velkým redesignem, mohlo by se tedy dostat i na tuto zajímavou.

Pro Apple není svítící logo nic nového. Přenosné počítače MacBook je měly od roku 1999, tradici narušil až MacBook Pro v roce 2015 a za tu dobu se svítící jablíčko stalo doslova kultem.

K integraci se však váže několik problémů. Applu by se jistě líbilo, kdyby se jeho logo stalo předmětem zájmu médií a uživatelů, patent dokonce vysvětluje, jak by jablíčko plnilo funkci notifikační diody – podle typu zmeškané události by mohlo logo měnit způsob blikání/dýchání, nebo dokonce měnit barvy. Problém je, že iPhone většinou leží na zádech (aby se neodíral displej), takže by logo svoji notifikační úlohu často neplnilo.



V patentu je řeč také o několika typech zařízení, nejde tedy nutně pouze o iPhony.

Komplikace je také to, že u iPhonu by muselo jít o aktivní prvek, který bude spotřebovávat drahocennou energii a musí se vejít do stísněných prostor telefonu. Zatímco u MacBooků je svítící logo vlastně jen průhled dovnitř víka, zdrojem světla je podsvícení displeje.

Patent neznamená, že Apple popsanou technologii použije v praxi. Spekulace o nasazení svítícího loga se mohou objevit už na jaře a jasno budeme mít v září 2020 po premiéře nové generace iPhonů. Rozhodně by šlo o hodně atraktivní a charakteristický znak…

Via Digital Trends