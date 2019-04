Apple má smůlu. Ani Samsung nemá dost volných kapacit pro dodávku 5G modemů

Budou iPhony představené v roce 2020 podporovat sítě 5G? Tak na tuto otázku teď zřejmě nezná odpověď ani sám Apple. Díky rozepři s Qualcommem, která se opírá o zneužití patentů, resp. předání technologického know-how Intelu, si Apple zavřel jedny z dveří. A ani Intel není z pohledu sítí 5G tím nejvhodnějším kandidátem. Jeho modemy jsou, z pohledu všech sledovaných parametrů, často až za konkurencí.

Applu tak nezbývá nic jiného, než hledat v dodavatelském řetězci, což zužuje výběr na Samsung, Huawei a MediaTek. S ohledem na nechvalně známou situaci Huawei v USA je zřejmé, že si jej už nyní můžeme odškrtnout. MediaTek se se stávajícími technologiemi zmíněným firmám zatím nevyrovná, takže zbývá jen Samsung. Jihokorejská média však dnes informovala o tom, že Samsung poptávku Applu po 5G modemu Exynos 5100 odmítl.

A důvod je prostý. Samsung není schopen dodávat 5G modemy v požadované kvantitě a kvalitě. Samsung vyrobenými 5G modemy v prvé řadě uspokojuje poptávku u svého Galaxy S10 5G, který jde již zítra v Jižní Koreji do prodeje. Apple tak bude stát značné úsilí, aby na trh v roce 2020 uvedl iPhony s podporou 5G. Jako jediná schůdná cesta se jeví dohoda s Qualcommem a mimosoudní vyrovnání sporů, což by Applu jistě otevřelo cestu k 5G modemu. Jako nejméně pravděpodobný se jeví vývoj vlastního 5G modemu od píky, který by Applu zcela jistě zabral několik let a spolkl miliony dolarů.

Již zítra jde v Jižní Koreji do prodeje Galaxy S10 5G od Samsungu:

Kterou z cest si nakonec americký gigant vybere?

Via Phonearena