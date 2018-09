Apple má velmi specifický problém s novými iPhony. Feministkám vadí jejich velikost

Zeynep Tufecki, profesorka SILS, University of North Carolina, na Twitteru cituje větu „Welcome to the big screens“ z titulní strany Applu a pokračuje: „Ženy jako já s malými dlaněmi, které z bezpečnostních důvodů musí mít iPhone, končí s něčím, co nejde držet, a neustále riskují upuštění telefonu. Tak si svoji cestu k úspěchu představuje firma, která za 5 miliard dolarů vybuduje sídlo bez zařízení pro péči o děti.“

A přidávají se další. Aktivní feministka Caroline Criado pro The Telegraph řekla, že s opakovaně namoženým zápěstím byla donucena vyměnit iPhone 6 za menší iPhone SE.



iPhone SE 2. Bohužel zůstalo jen u renderů od různých grafických designérů a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.

A právě v tom je problém. I když se spekulovalo o příchodu inovovaného iPhonu SE, dostali jsme místo něj třetí velký iPhone. Nejde o to, že by velké iPhony rostly (díky tenkým rámečkům mají tělo stejně velké jako v minulosti modely s menším displejem), ale o to, že už se do budoucna nepočítá s malou alternativou.

Feministky tak jen vlastními slovy a s vlastním úhlem pohledu říkají to, co celé zástupy uživatelů – velké telefony jsou trend, ale nejsou pro všechny. „Ženy kupují více iPhonů než muži, takže nedokážu pochopit, že Apple při vývoji nemyslí na naše těla,“ dodává Perez.