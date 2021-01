Apple na iPhonech 12 prodělává kalhoty. Náklady jsou o čtvrtinu vyšší než u předchozí generace

Společnost Counterpoint sestavila odhad nákladů na komponenty obsažené v iPhonu 12. U verze určené pro americký trh činí až 431 dolarů. Oproti iPhonu 11 tak vzrostla cena o 26 %, což při +/- stejných cenách znatelně snižuje marži Applu. U evropské verze jsou komponenty o 18 % dražší. Za vše může především procesor, OLED displej a 5G.

Nová generace procesorů Apple A14 Bionic obsahuje neuvěřitelných 11,8 miliardy tranzistorů, což je o 39 % více než jich bylo u předchozí generace procesoru. Vzhledem k mnohem vyšším nákladům na 5nm výrobu (téměř dvojnásobek oproti 7 nm) se odhaduje, že samotný procesor způsobuje zvýšení nákladů o více než 17 dolarů.

iPhone 11 byl osazen pouze LCD displejem, který Apple u 12. generace nahradil OLED s větším dynamickým rozsahem a vyšším jasem. Z hlediska nákladů má přechod z LCD na OLED v iPhonu 12 zásadní vliv na cenu, protože se tím celkové náklady zvedly o 23 dolarů. A protože předchozí generace iPhonu neobsahovala 5G, musí se i tato novinka promítnout v ceně, a to konkrétně o nárůst dalších 19 dolarů.

V USA stojí iPhone 12 ve své základní 64GB variantě 829 dolarů. Když si od této částky odečtete náklady na komponenty v hodnotě 431 dolarů, vyjde vám pořád poměrně hezkých 398 dolarů. To ale nejsou peníze, které jdou Applu do kapsy. Do nich totiž musíte zahrnout ještě montáž dílů, balení produktu, jeho distribuci a samozřejmě i celkový vývoj a marketing.

Ve finále ale Apple nejspíše nezchudne. Minimálně v tuzemsku totiž iPhonu 12 nasadil oproti předchozí generaci cenovku o 4 tisíce Kč vyšší. A když si z této ceny odečtete oněch 18 %, o které iPhone 12 na evropském trhu podražil, dostanete se jen o 500 Kč níže, než se prodával v čase představení iPhone 11.