Apple nechce, abyste se doma nudili. Nabízí originální pořady v rámci Apple TV+ zdarma

I společnost Apple se nám snaží vyjít v aktuální tíživé situaci vstříc, a nabízí několik svých originálních pořadů v rámci Apple TV+ zdarma. Nemusíte tedy platit žádné předplatné, ani využít bezplatnou sedmidenní zkušební dobu. Minimálně tak ušetříte 139 Kč.

Tolik totiž stojí měsíční předplatné služby (s aktivací nového produktu společnosti dostanete Apple TV+ na rok zdarma). Apple však neuvedl, po jak dlouhou dobu bude bezplatně své pořady nabízet. Píše u nich jen poznámku „Po omezenou dobu nepotřebujete předplatné“. A jedná se o poměrně zásadní nabídku služby. Zdarma se tak můžete podívat na mysteriózní seriál od M. Night Shyamalana Servant, na alternativní dobývání vesmíru ve For All Mankind, na příběhy přistěhovalců v Little America, i teenagerskou romanci Dickinson.

Nechybí ale ani pořady pro děti, jakými jsou Helpsters, Snoopy ve vesmíru nebo Tajemný pisatel. Přítomen je pak i film Sloní královna. Bohužel však chybí např. oceňovaný hit The Morning Show s Jennifer Aniston a Reese Witherspoon v hlavních rolích, postapokalytické See s Jasonem Momoou nebo Mythic Quest: Raven's Banquet. Většina obsahu je přítomna s českými titulky.

Abyste měli k bezplatnému obsahu přístup, musíte mít ve svém zařízení nainstalovanou aplikaci Apple TV. Ta je dostupná nejen pro iPhone a iPad, ale i počítačích Mac. Pokud vlastníte fyzickou Apple TV, je aplikace součástí systému. Najdete ji i na vybraných televizorech LG, Samsung, Sony, Vizio a zařízeních, jakými jsou Roku nebo Amazon Fire TV. V aplikaci se pak stačí přihlásit za pomoci vašeho Apple ID a v záložce Přehrát najít panel Zdarma na Apple TV+.