Apple nevyrobil jediný 5G smartphone, ale na konci roku 2020 bude lídrem 5G trhu, věští analytici

S poměrně odvážnou prognózou přichází uznávaná výzkumná společnost Strategy Analytics, která tvrdí, že Apple na konci roku 2020 bude prodávat nejvíc smartphonů s 5G konektivitou na světě. Paradoxem je, že v tuto chvíli – na rozdíl od mnoha konkurenčních značek – nemají Američané v portfoliu ani jeden 5G model.

Lídrem trhu s 5G smartphony je aktuálně Samsung, který na relevantních trzích nabízí pět různých modelů s podporou sítí páté generace. Do byznysu s několika modely vstoupily i čínské značky Huawei, Oppo, Vivo nebo Xiaomi. Apple zatím žádný 5G iPhone nevyrobil a je jasné, že dříve než v příštím roce se tak už nestane. Proč tedy analytici sází na takto na první pohled málo pravděpodobný scénář?



Po uvedení nových iPhonů na sklonku 3. čtvrtletí 2020 se má Apple stát rázem lídrem 5G smartphonů (Zdroj: Strategy Analytics)

Předpokládají, že Apple nejpozději v tradičním zářijovém termínu představí rovnou trojici nových iPhonů s podporou 5G sítí. Vzhledem k největší rozšířenosti 5G operátorských sítí ve Spojených státech a Číně by poptávka v obou těchto zemích mohla být značná. Samsung se naproti tomu v Číně téměř neprosazuje a Huawei zase nesmí do Spojených států. Apple by se tak podle analytiků měl stát lídrem už ve třetím kvartálu 2020 a o čtvrtletí později své vedení ještě upevnit.