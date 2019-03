Apple odhalil datum představení iOS 13. Bude jím 30. ročník konference WWDC

V týdnu jsme vás informovali o jarní Apple Keynote, jejímž tématem má být hlavně nová streamovací videoslužba. V Cupertinu však nelení a rovnou začali lákat na druhou jarní akci, tradiční vývojářskou konferenci WWDC19. Jubilejní 30. ročník největší akce Applu letos proběhne ve dnech od 3. - 7. června a stejně jako v posledních letech ji bude hostit výstaviště McEnery Convention Cente v San José.

Pro nás bude akce důležitá hlavně z důvodu představení nového iOS 13, který by měl do iPhonů zřejmě přinést temný režim, ale zvědaví jsme i na hodinkový watchOS 6. Prostor dostanou také další operační systémy macOS a tvOS. V minulosti jsme se na WWDC dočkali i některých hardwarových novinek, tak se necháme překvapit, co si Apple přichystá tentokrát.

Worldwide Developer Conference každoročně do San José přiláká tisíce vývojářů, pro které je zde připravena spousta přednášek, workshopů a nechybí ani velká úvodní Apple Keynote, která je streamovaná online. Vstupné na tuto akci registrované vývojáře vyjde na 1599 dolarů, ovšem kvůli omezené kapacitě lístků se dostane jen na ty, které Apple náhodně vybere.