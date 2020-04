Apple oživí nabíječku AirPower. Překvapí důvod zrušení původní verze i technologie v té nové

Bezdrátová nabíječka Apple AirPower bývá označovaná za velkou prohru společnosti Apple. Byla představena v roce 2017, měla naráz nabíjet iPhone, Apple Watch a sluchátka AirPods bez ohledu na to, kam je položíte. Po problémech s přehříváním a neustálých odkladech ji ale Apple loni na jaře zrušil. Teď to ovšem vypadá na vzkříšení.

S fotografií zachycující AirPower přišel známý leaker Jon Prosser, často se odvolávající na své zdroje v Applu. Koronavirová pandemie nyní donutila Apple nechat své zaměstnance pracovat na některých prototypech z domu. Díky tomu Prosser získal fotografii zachycující prototyp zvaný „C68“, který má údajně řešit nějaký problém s přehříváním. Kvůli ochraně zdroje je fotografie schválně rozmazaná, i tak je ale podobnost s AirPower očividná.

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.



They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx