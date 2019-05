Apple oznámil výsledky. iPhony dál padají, rostou ale iPady a Apple Watch, sázka na služby se vyplácí

Apple v noci oznámil hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. V absolutních číslech bývá tento kvartál slabší, takže se čekalo hlavně na to, jak velký sešup zaznamená prodej hardwaru a jak se podaří zvednout příjmy ze služeb, na které Apple v poslední době hodně sází. Ve zkratce: propad tu je, ale menší, než se čekalo.

Počet prodaných iPhonů už od loňska nevidíme (Apple tvrdí, že má toto číslo malou vypovídací hodnotu, komentátoři říkají, že Apple skrývá, jak velký je pokles), takže nám zůstává pouze příjem a náklady v kategoriích produkty a služby.

Loni ve stejném čtvrtletí produkty přinesly 51,3 miliardy dolarů, tentokrát je to 46,6 miliardy. To je menší než očekávaný pokles. Samotné iPhony loni přinesly 37,6 miliardy, letos 31 miliardy, iPady mírně rostly na šestileté maximum, nositelnosti (Apple Watch) rostly výrazně: z 3,9 miliardy na 5,1 miliardy.

Služby rostly z 9,9 miliardy na 11,5 miliardy, zdá se tedy, že orientace na služby se Applu vyplácí, zatím však nedokáže nahradit pokles z prodeje hardwaru. Trend by měl pokračovat, Apple ještě nedostal mezi lidi řadu nedávno představených předplacených služeb, spouštět se budou průběžně až do podzimu. Celkové příjmy poklesly z 61 na 58 miliard, čistý zisk spadl z 13,8 na 11,6 miliardy dolarů. Co se regionů týče, rostlo pouze Japonsko, největší pokles zaznamenala Čína.