Apple Pay letos v Česku nebude. Start se odsouvá na únor

Anabáze s příchodem platební technologie Apple Pay do České republiky pokračuje. Apple s českými novináři nekomunikuje, banky, které s Applem jednají, jsou vázané NDA smlouvami a hrozbou finančního postihu, takže také mnoho neřeknou. A tak jsou novináři odkázaní na kuloární informace, nic jako oficiální stanovisko neexistuje.

I my jsme se tentokrát obešli své zdroje a ze všech zaznívá v podstatě to samé: proces integrace Apple Pay pokračuje, ale do cíle se letos nedostane. Pouze zdroj z České spořitelny zkusil odhadnout termín spuštění na únor 2019. Ostatně nepřímo to potvrdila v nedávném rozhovoru pro E15 také členka představenstva spořitelny Daniela Pešková, která uvedla, že Apple Pay bude v Česku dostupná na konci tohoto nebo začátku příštího roku.

