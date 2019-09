Apple právě vydal iOS 13 a watchOS 6. Spolu s nimi přichází také Apple Arcade

Apple právě vydal nové verze operačních systémů iOS 13 a watchOS 6. Překvapivě tedy nedošlo k vydání všech systémů naráz, iPadOS 13 přijde až 24. září a macOS 10.15 Catalina až později na podzim. Vzhledem k vyšší provázanosti nových systémů tento krok nedává moc smysl, spousta novinek spoléhá na synchronizaci napříč systémy. Do aktualizace zbylých systémů tam mohou být nefunkční či omezené.

Mezi hlavní novinky iOS 13 patří tmavý režim, zabezpečené přihlašování do aplikací skrze Sign with Apple, vylepšené mapy, nová aplikaci Připomínky nebo MeMoji. Systém je lépe optimalizovaný, takže by měl přinést vyšší výkon do starších zařízení.

Do hodinek se dostanou novinky jako je upozornění na intenzitu okolního hluku, možnost sledování menstruačních cyklů a v rámci aktivity půjde sledovat dlouhodobé trendy. S watchOS 6 se hodinky ještě více osamostatní díky vlastnímu AppStoru s aplikacemi. Nechybí ani nové ciferníky.

Letošní aktualizace jsou ještě zajímavější tím, že na jablečných zařízeních zpřístupní novou herní službu Apple Arcade, kde za předplatné 139 Kč získáte volný přístup k desítkám herních titulů.