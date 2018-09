Online přenos: Apple představí tři nové iPhony. Dočkáme se překvapení?

Nejdůležitější mobilní akce roku? Pro fandy Applu určitě, ale rádi se podívají i příznivci Androidu. Nové iPhony prostě zajímají každého. Hlavní body programu jsou jasné: tři bezrámečkové iPhony s výřezem v horní straně displeje. A tak stěžejní otázka zní – dokáže Apple překvapit, nebo dneska bude trochu nuda?

V tomto online zpravodajství vás provedeme od drbů přes celodenní informační úniky až po večerní premiéru. Keynote začíná v 19:00.

13:07 Tajemný kruh

Nápověda pro dnešní keynote by měla být ukryta v samotné pozvánce. Tu letos představuje tajemný kruh s titulkem Gather round. Server Macrumors přinesl hned 10 možných významů, které najdete v galerii. A jimi seznam zdaleka nekončí. Například by mohlo jít také o korunku lákající na nové Apple Watch. Co pozvánka připomíná vám?



Nové Apple Watch, Mac Pro, nebo Apple jen odkazuje na samotné místo konání? Tedy Apple Park. (obr.: Macrumors)

12:42 A co ten třetí?

Ještě větší záhadou je jméno třetího iPhonu. Ve hře je hned několik názvů. Bloomberg je pro Xr, česká Alza s předprodejem příslušenství čeká iPhone 9 a velmi pravděpodobné je i označení Xc, která by pro Apple nebylo novinkou. Vzpomeňte na iPhone 5c jako levnější variantu iPhonu 5S.



iPhone Xc, Xr nebo Apple naváže iPhonem 9?

12:17 Nejistota se jmény iPhonů

U dvou hlavních iPhonů utekla originální grafika, nad jmény však stále visí otazník. Bloomberg je pro jednotné označení XS, 9To5Mac tvrdí, že by větší novinka dostala přídomek Max. Vyloučeno všaknení ani zachování názvu XS Plus.



Uniklá grafika Applu potvrzuje design navazující na iPhone X

10:49 Oni ještě nečekají?

Loni ještě před keynote kolovaly zprávy o tom, že první lidé už čekají na start prodeje. Letos zatím nic. (?) Později pobavila story o chlapíkovi, který čekal před londýnským obchodem, ale iPhone si nakonec nemohl koupit, protože peníze prohrál v kasínu...

10:37 Trocha ekonomiky

Možná jste zachytili zprávy o obchodní válce, kterou rozpoutává americký prezident Trump. Už několikrát se mluvilo o tom, že se dotkne i největší americké firmy, Applu. A je to tady. Clo na čínské zboží dopadne i na americké zájemce o produkty Applu. Apple na problém upozornil, Trump firmu vyzval, aby se novým clům vyhnula přesunem výroby do USA. Podrobněji v článku na E15:

10:24 Loni krok do neznáma, letos hrozí nuda

Loni iPhone slavil 10. výročí, poprvé se přestavovalo v Apple Parku, iPhone X přinesl razantní změnu designu... Prostě to byla velká akce s atraktivní novinkou. Letos se trochu bojíme, aby nebyla nuda. Ale doufejme, že to nehrozí.

Nejde přece jen o iPhony, Apple dělá i software a služby, takže novinky budou. A když Steve dá, tak přijde i nějaký ten hardware, o kterém jsme ještě neslyšeli.



Co takhle Apple Watch Series 4 s větším displejem? O nich toho moc nevíme a konečně to vypadá na upgrade, který bude vidět.

10:08 Historie pozvánek na premiéry iPhonů



Tak to před více než 11 lety začalo a tak to bude dneska pokračovat. Ne, stále nevíme, co prstenec znamená...

9:51 My už jsme iPhony viděli



ano, byly to jen makety, ale design by měl velmi přesně odpovídat.

9:35 Jdeme na věc



Čeká nás dlouhý den! Kde čerpáte energii vy? :-)