Apple přemýšlí o budoucnosti. Kdo převezme hlavní role a kdo nahradí Tima Cooka?

Generální ředitel Tim Cook začíná svůj desátý rok u kormidla monstrlodi jménem Apple. Muž, který v roce 2011 nahradil legendu Steva Jobse, se spolu se svými nejvyššími zástupci začíná poohlížet po nové generaci manažerů, kteří by mohli vést jednotlivé divize. Rýsuje se ale i kompetentní nástupce samotného Tima Cooka.

Budoucí skupina lídrů bude mít před sebou více nelehkých úkolů. Tím hlavním bude udržení Applu v pozici největší společnosti světa. Tu firma získala letos v létě, kdy její hodnota překonala dva biliony dolarů, a předstihla ropného giganta Saudi Aramco. Kromě toho se budou příští manažeři muset vypořádat s rostoucími antimonopolními restrikcemi, vybudovat pevnější vztahy mezi vývojáři a snížit závislost na čínském trhu.

Apple hodlá vytipovat nové tváře především do hlavních divizí…

Marketing

Tady teprve od srpna dnes vládne Greg Joswiak (56). Divizi převzal od Phila Schillera, který jej se svou funkcí roky sbližoval. Marketing v Applu vypadá jinak. Není to separátní oddělení, které má za úkol prodat předložený produkt, ale do hloubky ovlivňuje jeho vývoj.

Joswiak pracuje v Applu od 80. let a je o pouhé tři roky mladší, než Schiller, takže firma už teď vytipovává možného nástupce. K tomu má nejblíže Kaiann Drance (42), který je v současnosti na pozici viceprezidenta marketingu pro iPhony.

Software

Stěžejní součást Applu. Šéfem je Craig Federighi (51), který je nejmladším ze všech top manažerů. Na jeho místo by mohli zasednout Sebastian Marineau-Mes, který v minulosti vyvíjel software pro telefony BlackBerry, nebo Jon Andrews zodpovědný za open-source operační systém CoreOS.

Hardware

Již od roku 2012 vládne veškerému dění okolo hardwaru v Applu Dan Riccio (57). Dohlíží na vývoj téměř každého zařízení, které společnost vyvíjí.

Jako nejlepší zástupce se rýsuje pětačtyřicetiletý John Ternuse. Ten pracuje ve společnosti už několik let a má na starosti vývoj hardwarových produktů pro iPad a Mac. Přispívá i k vývoji dalších výrobků firmy.

Služby

Jeden z nejrychleji rostoucích segmentů společnosti zahrnuje služby jako Apple TV+, Apple Music, iCloud, Apple Maps a další aplikace a funkce. Tomu všemu šéfuje jeden z veteránů společnosti, pětapadesátiletý Eddy Cue, který u Apple pracuje více než tři dekády.

Jeho pozici by mohl nahradit Peter Stern (48). Ten je součástí firmy od roku 2016 a na starosti má vedení Apple News, Apple Books, iCloudu a současně řeší také reklamní a obchodní náležitosti.

Až nebude Cook

Ačkoliv současný šéf Applu Tim Cook nedal najevo, že by měl odejít do důchodu, jednou to přijde a čím dál častěji se jako o nástupci mluví o vrchním provozním řediteli společnosti Jeffu Williamsovi (57).

Ten už roky řídí globální operace a je Cookovým přímým spolupracovníkem. V roce 2013 převzal vývoj především zdravotních funkcí Apple Watch. Loni měl hlavní slovo i při vývoji hardwaru a softwaru u těchto chytrých hodinek.

Williams je údajně vnímán spíše jako pragmatický člověk a výkonný pracovník jakým je současný ředitel Cook, než jako produktový vizionář jakým byl Steve Jobs.