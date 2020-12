Apple prodává MagSafe Duo. Zvládne telefon i hodinky, ale nabíjecí výkony jsou trochu pro smích

Více než rok a půl od zrušení nabíječky AirPower Apple konečně nabídl vlastní nabíječku pro více zařízení. Jmenuje se MagSafe Duo (na českém Apple Storu je to Dvojitá nabíječka MagSafe) a dokáže naráz dobít iPhone a Apple Watch. Na té nehodinkové části lze nabíjet cokoliv s univerzálním standardem Qi.

Apple nabíječku představil v říjnu s iPhony 12, ale do prodeje jde až teď, a to za sebevědomých 3 990 Kč. Výhodou je skladnost, dá se přeložit do malého čtverce a sbalit na cesty. Pozor ale na nabíjecí výkony. Zatímco základní MagSafe po dokoupení 20W adaptéru zvládá nabíjet výkonem až 15 W, u verze Duo se stejným adaptérem dosáhnete maximálně 11 W.

Pokud potřebujete více, Apple doporučuje zvlášť přikoupit silnější adaptér s výkonem minimálně 27 W, se kterým MagSafe Duo poskočí na 14 W. I to je méně, než u základní nabíječky a o výkonu konkurenčních bezdrátových nabíječek ani nemluvě. Problém je, že Apple sám žádný 27W adaptér neprodává, takže jej musíte sehnat jinde nebo si připlatit rovnou za 30W nabíječku za 1 490 Kč.