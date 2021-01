Produkt od Applu, jaký svět neviděl. Takto vypadá interní testovací prototyp Apple Watch

Vývoj produktů v Applu podléhá silným bezpečnostním opatřením. Dokonce i zaměstnanci, kteří na projektech pracují, vědí pouze to nezbytně nutné. K tomuto účelu Apple používá speciální vývojářské prototypy zvané PVTe (Prototype Validation Testing).

Jelikož si Apple tyto prototypy přísně hlídá, nebývá zvykem, že by unikly na veřejnost. Ale teď se to stalo, na YouTube se objevil prototyp Apple Watch včetně balení s příznakem tajné. Dozvíte se, že obsah krabičky je součástí programu Apple Ultra Security a v případě vyžádání musí být okamžitě navráceno do Applu.

Samotné zařízení vypadá velmi nenápadně a málo kdo by tipoval, že se jedná o prototyp hodinek. Místo tradiční korunky má trojici tlačítek, po zapnutí displeje naběhne build pre-WatchOS 1.0 s prostředím Apple Watch doplněný o interní vývojářská nastavení. Vtipné je, že jedním z nich je aplikace Lisa Tester s ikonou Lízy Simpsonové, která slouží pro přizpůsobení UI hodinek.

Via: Engadget