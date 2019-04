Apple prohrál. Swatch smí používat slogan Tick Different

V roce 2015 uvedla společnost Swatch hodinky Bellamy, které na číselníku nesly slogan Tick Different. I když měly prostý Quartzový strojek, šlo s timi bezkontaktně platit díky NFC a technologii od společnosti Visa.

Slogan se ale nelíbil Applu, protože ten už dlouhé roky používá velmi podobný: Think Different. Také proto dal (kupodivu až) v roce 2017 dal švýcarského výrobce k soudu. A ten nyní rozhodl. Protože Apple nedoložil potřebné dokumenty s fakty, že si jej alespoň 50 % spotřebitelů se zmíněným sloganem spojuje, má jednoduše smůlu. Značka Swatch tak sloganu Tick Different může nadále používat dle svého uvážení.

Výkonný ředitel Swatch Nick Hayek na řekl, že podobnost sloganů je čistě náhodná. Ten jejich prý navazuje na vlastní reklamní kampaň z 80. let, kde bylo použité spojení Always different, always new. Společnost Swatch však má z Applu viditelný vítr.

Již v roce 2015, ještě před příchodem Apple Watch, si nechala chránit značku iWatch, aby ji někdo nemohl spojovat s iSwatch. Stejně tak má ochrannou známku na heslo one more thing, kterou rád používal Steve Jobs při svých keynote. Zde registrace prošla s odkazem na televizní sérii se svérázným poručíkem Columbem, který touto hláškou deptal vyslýchané podezřelé.

Reklama The Crazy Ones z přelomu milénia, ve které se objevil slavný slogan:

Via: AppleInsider.com