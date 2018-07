Apple prý chystá modelovou ofenzivu, nové iPhony budou levnější než aktuální generace

Nové spekulace a úniky informací poukazují na to, že již za dva měsíce má Apple představit novou generaci iPhonů. Analytici odhadují, že v porovnání s loňským iPhonem X bude levnější.

Když Apple loni v září odhalil iPhone X, odborníci byli k novince skeptičtí. Telefon byl sice spíše technologickou revolucí než evolucí, to se však projevilo i na cenovce, která atakovala tisíc dolarů. Prodeje sice začaly klesat, nicméně tržby vzrostly.

Tradiční podzimní modelová ofenzíva by přitom měla situaci na stagnujícím trhu zvrátit, také proto, že mnozí fanoušci nákup telefonu odložili. Uvádí to analytická společnost BlueFin, podle které Apple nemá obavy z klesající poptávky po nových telefonech. Na podzim Apple dle dostupných informací chystá představení hned tří modelů, které budou především levnější než jejich předchůdci.

Nejočekávanějším zařízením bude nástupce současné verze X. To se má začít nabízet hned ve dvou variantách – standardní a zvětšené verze „Plus“. Zatímco větší varianta by měla nabídnout například fotoaparát se třemi objektivy, menší verze pravděpodobně zlevní. Cena by se měla pohybovat kolem 900 dolarů.

Do prodeje se má od podzimu rovněž dostat iPhone s pracovním označením 9. Ten by měl nahradit původně chystanou novou generaci modelu SE. Nástupce SE by měl stát kolem 600 dolarů a oproti předpokladům má rovněž dostat větší displej. Ten bude využívat technologii LCD, zatímco nová generace X se spolehne na OLED. Analytici očekávají, že prodeje v prvním pololetí příštího roku přesáhnou 90 milionů kusů.

Apple se ale spolehne i na jiné zdroje, než jsou příjmy z prodejů telefonů. Společnost prodloužila smlouvu s výrobcem elektroniky Wistron, který bude součástky vyrábět souběžně s Foxconnem. Právě tlak na dodavatele tak má být způsobem, jak zvýšit marže. Apple už dříve rozdělil dodávky displejů mezi LG a Samsung, o výrobu čipů se stará dvojice Intel a Qualcomm.

Článek vyšel na E15.cz