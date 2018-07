Apple prý po letech vsadí na barvičky. Nový iPhone by měl přijít hned v šesti provedeních

Apple se poslední roky drží v zajetých kolejích a u iPhonů vyžívá stejných barev jako je šedá, černá, stříbrná, zlatá, růžově zlatá případně dočasně porfolio okoření charitativním iPhonem v červeném provedení. Uznávaní analytici jako Ming-Chi Kuo nebo Macotakara, kteří již v minulost přišli častokrát s pravdivým tvrzením se domnívají, že se toto letos změní.

Nový model s 6,1” LCD displejem, který má být z nových iPhonů tím nejlevnějším by měl podle analytiků přijít hned v šesti barevných variantách. Kromě některých z těch tradičních by měly přibýt i netradiční odstíny jako je modrá, světle oranžová, žlutá či šedobéžová. Vrátit by se měla také čistě bílá varianta.

Zajímavé, že ale žádný z nich nezminuje červenou, ale třeba si ji Apple znovu šetří až na pozdější uvedení. Celkově to ale připomíná situaci z roku 2013, kdy Apple něco podobného zkoušel s iPhonem 5C. Ten byl také cenově dostupnější a nabídl zajímavé barvy. Nutno uznat, že ale nepatřil zrovna k těm nejúspěšnějším modelům.

Zdroj: 9to5Mac