Apple říká, že iPhony 11 mají nejodolnější sklo vůbec. Crashtesty jsou rozporuplné

Apple tvrdí, že iPhony 11 obsahují nejpevnější sklo, jaké kdy bylo na smartphonu. A to vepředu i vzadu. Je vyfrézované z jediné skleněné tabulky a pro větší pevnost prošlo dvojitým procesem iontové výměny. Jak si vede v drop testech?

Nehledě na parametry je zajímavé, jak se různé drop testy liší. Nejprve ale k odolnosti proti poškrábání, ohni a ohnutí telefonu. Na Mohsově stupnici tvrdosti jsou první viditelné stopy po poškrábání skla od stupně 6. Např. planžetový nůž (který má tvrdost 5,5) displeji ani zádům iPhonů 11 neublíží. 60 sekund vystavení displeje ohni také nezanechá žádné následky a to ani na jeho oleofobní vrstvě. Díky tvrdosti skla (a pevnosti ocelového rámečku modelů Pro) nové iPhony jen tak neohnete. Podívejte se, jak dal iPhonu zabrat JerryRigEverthing:

PhoneBuff v drop testu postavil k iPhonu 11 Pro Max soupeře v podobě Samsung Galaxy Note 10. Nejprve testoval odolnost zadního skla, pak to kryjící jejich displej. V obou případech však iPhone prohrál, nesl totiž větší známky poškození. Co se týče opakovaného pouštění na zem pak ani zde nevydržel tolik, co soupeř, než se jeho sklo začalo sypat a hlavní kamera přestala fungovat.

Z odolnosti nejsou nadšení ani v magazínu tom’s guide. Jim se totiž iPhone 11 Pro rozbil už při prvním pádu a to jen z výšky pasu. Odolnost však testoval i magazín CNET. Jeho výsledky jsou pak naprosto rozdílné, protože zde iPhone 11 i iPhone 11 Pro vydržely až neuvěřitelně mnoho.

Ať už tedy mají nové iPhony sklo jakékoli, pořád zde platí, že hodně záleží na tom, jaké máte štěstí vy – z jaké výšky vám telefon spadne, na jaký povrch a jakou stranou. Pořád se tak vyplatí zvážit, zda neinvestovat ještě nějakou tu stokorunu navíc do krytu telefonu, jehož cena přesahuje i 40 tisíc korun.