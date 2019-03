Apple se chová bizarně a nás to baví. Tiskovka začíná až večer, stream běží už teď a je plný vtípků

Dnes v 18 hodin začne Apple Keynote s mottem It’s showtime (show začíná). Akce má trvat zhruba dvě hodiny a podle všeho půjde hlavně o služby. Tou hlavní má být streamovací videoslužba, konkurence pro Netflix.

Apple chystá vlastní obsah, ale zpočátku se bude nabízet hlavně ten od partnerů. Podle dnešního článku z The Wall Street Jornal se už domluvil s HBO, Starz a dalšími televizemi. Podle spekulací by měl Apple za službu účtovat 9,99 dolaru měsíčně a stejná sazba by se měla týkat i nového předplatného novin a časopisů. Uvidíme jak s cenami ještě zamíchá sjednocené předplatné, které do jednoho balíčku sloučí více služeb (Apple Music, iCloud a další).

Více detailů neznáme, jisté však je, že celou dnešní akci předchází velmi nezvyklé chování Applu. Ať už jde o nečekané představení hardwarových produktů z pondělí, úterý a středy minulého týdne, tak twitterové vtípky Tima Cooka, které tyto produkty doprovázely.

Za další easter egg můžeme považovat spuštění streamu, na kterém bude k vidění dnešní tiskovka, už 24 hodin před startem, takže si už teď můžeme prohlédnout Steve Jobs Theater v plné kráse. Kromě občasného příchodu techniků nebo uklízečky však nastaly i bizarní okamžiky, kdy na podium někdo přišel recitovat básně a zahraničním novinářům se přes noc podařilo zachytit i příchozí hovor od prvního Avengera - Kapitána Ameriky, respektive jeho představitele Chrise Evanse.

Captain America is calling in on the Apple livestream lol https://t.co/aZ3Y3H7anL pic.twitter.com/Cb1ACh4CT6 — Benjamin Mayo (@bzamayo) 24. března 2019

Na plátně však byly k vidění i další vtipné momenty. Třeba přenos GPS navigace z Apple CarPlay. Vzhledem k cílové destinaci dojezdovému času hádáme, že nějaká pozvaná osobnost cestuje na keynote. Zajímavé momenty za sálu si můžet prohlédnou v galerii. Přímý přenos můžete sledovat už teď na webu Applu.



Během keynote jsme zpozorovali básníka, uklízečku, ale i cestujícího směrem na keynote. V galerii najdete i nějaké další perličky. Buď naše nebo od zahraničních kolegů.