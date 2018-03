Apple se letos zřejmě vrátí zpět k LCD displejům. Výrazně snížil odběr OLEDů

Dodavatelé Applu začínají mít vrásky na čele. Důvodem jsou nenaplněné prodejní cíle, které původně předpokládaly, že Apple „v pohodě“ prodá 100 milionů iPhonů X. Nestalo se tak zejména díky tomu, že si lidé nechávají své stávající smartphony stále déle, a navíc nechtějí investovat nemalé finanční prostředky za iPhone X od Applu.

Apple iPhone X 64GB katalog | recenze | info rozměry a hmotnost: 144 × 71 × 7,7 mm, 174 g

displej: 5,8'', kapacitní OLED, 1 125 × 2 436, 463 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 3 072 MB, baterie: 2 716 mAh

procesor: Apple A11 Bionic (6× Monsoon + Mistral, 10nm)

operační systém: Apple iOS 11

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Na její ceně se podepsala i vysoká cenu použitého OLED panelu (110 dolarů), který vyrábí Samsung. Podle jihokorejského zdroje Apple v prvním čtvrtletí přiškrtil odběr displejů na 50 procent, takže ani americký gigant neočekává, že by iPhonů X prodal tolik, jak předpokládal. Letos se mají na trh dostat i dva nové „xkové“ modely, 5,8" iPhone Xs a 6,4" iPhone Xs Plus, pro něž si však Apple objednal „jen“ 50 - 55 milionů OLEDů. Displeje pro menší model dodá Samsung, u větší verze má být hlavním dodavatelem LG.

Snížení dodávek a menší objednávky mohou pro subdodavatele znamenat velké problémy. Zasaženi budou, nejen výrobci displejů, ale také sekundární dodavatelé, jako např. výrobci komponent, tištěných spojů a OLED materiálů. Někteří velcí giganti loni dramaticky navýšili výrobní kapacity a nabrali nové zaměstnance, které budou muset brzy poslat na neplacenou dovolenou.

Apple si pro letošní rok vytyčil daleko menší prodejní cíle iPhonů s OLED displeji, hlavní důraz bude zřejmě klást na levnější iPhone 9 s LCD displejem. Jeho dodávky obstarají společnosti Japan Display a Sharp. iPhonu 9 se má po celém světě prodat 150 milionů kusů (z původního odhadu 100 milionů), a to zřejmě na úkor iPhonů s OLED panely. Původní domněnky totiž počítaly s tím, že poměr prodaných kusů s LCD a OLED bude letos 1:1. V horizontu pěti let by měl Apple přejít na displeje typu MicroLED, které již několik let „potají“ vyvíjí.

Toto je Apple iPhone X s „vykousnutým“ displejem:

