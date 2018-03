Apple si vyrobí vlastní displeje. Jeho MicroLED je lepší než OLED

Apple podle agentury Bloomberg vyvíjí vlastní typ displeje, který v budoucnu nasadí do Apple Watch a iPhonů. A zatímco se Apple doposud spoléhal na dodávky displejů od LG a Samsungu, sám pracuje na technologii, které říká microLED. V oblasti displejů by se tedy Apple osamostatnil, nadále však bude spoléhat na dodávky polovodičů, čipsetů a pamětí od asijských dodavatelů.

Na tajnou iniciativu s kódem T159 dohlíží Lynn Youngs, který již před lety pomáhal s vývojem dotykových displejů pro první iPhone a první iPad. Vývoj displejů probíhá v továrně v Santa Claře v Kalifornii, 15 minut od Apple Parku. O vývoj microLED displejů se stará 300 inženýrů, v přilehlých budovách jsou umístěny výrobní linky „LED transfers“, které do microLED displejů umisťují jednotlivé pixely. Technologii Apple zná již od roku 2014, kdy koupil startup LuxVue.

Podle zákulisních zpráv se koncem roku 2017 inženýrům povedlo vyrobit první funkční microLED displeje pro budoucí hodinky Apple Watch. Samotný microLED panel nebyl ještě nasazen v plně funkčním prototypu hodinek ale pouze připojen k testovací desce. Podle lidí, kteří displeje viděli na vlastní oči, mají mít výrazně vyšší jas než OLED panely, Apple u nich má mít i větší kontrolu nad barevným podáním. Výzkumníci mají vyvíjet displeje ještě dva roky, a pokud půjde vše podle představ, MicroLED displeje se dostanou do komerčně prodávaných hodinek.

Co stojí za technologií microLED?

Displejová technologie MicroLED se od OLED zase až tolik neliší. V displeji opět chybí vrstva podsvětlení, každá LED skládající se z tří subpixelů tedy dokáže sama svítit. MicroLED tak nabídne široké podání barev i absolutní černou jako OLED displeje, a to s několika výhodami. MicroLED ve svém návrhu nepoužívá organické materiály, které nejsou náchylné na stárnutí, tj. nedochází u nich k postupnému snížení svítivosti.



Zobrazovací technologie LCD

Místo toho je použita anorganická komponenta GaN (Gallium Nitrade), která umožní prodloužit životnost displeje a díky které nabídnou displeje až třicetinásobek jasu, než jsou maxima současných OLED panelů. To taky znamená kompletní eliminaci „vypalování" displejů, která sice byla typická pro OLED displeje prvních generací, ovšem vypálení lišt a softwarových tlačítek se u nich, tu a tam, objevuje i dnes.



Zobrazovací technologie OLED

Nic ale není jen černobílé. Technologie microLED je v současné době extrémně náročná na výrobu, stejně tak jsou vysoké i náklady na výrobu jednoho displeje. Displeje se totiž skládají „ručně“ pixel po pixelu. V případě Full HD displeje se bavíme o 2,1 milionech pixelů, resp. o 6,3 milionech subpixelů, které musí být perfektně nasázeny do předem dané matice. Z tohoto úhlu pohledu je tak v současné době výroba microLED displejů časově i finančně neefektivní. Ve srovnání s ostatními technologiemi (LCD, OLED), které továrny chrlí „jako Baťa cvičky“, doslova nesmyslná.

Samsung The Wall - televize postavená na microLED:

I proto chce Apple začít u jednodušších a menších displejů pro hodinky Apple Watch, které budou rychlejší na výrobu. Pokud se zde microLED prosadí a mezitím značně zefektivní výrobní proces, mohly by se microLED displeje v horizontu pěti let a více dostat i do iPhonů. S microLED experimentuje i Samsung, a to u 146" televize The Wall, která má být na trhu dostupná již letos. K dostání bude v omezeném množství a za cenu, kterou výrobce zatím neoznámil. Již nyní je ale jasné, že televize bude extrémně drahá.