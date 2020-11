Apple spojil svět mobilů a počítačů. Nové Macbooky si vzaly to nejlepší z iPhonů

Apple představil nový MacBook Air, MacBook Pro a stolní počítač Mac mini. Podrobnosti si přečtete u kolegů na Živě.cz, ale zajímavé jsou i z mobilního pohledu. Jde o první počítače s procesorem Apple M1, tedy architekturou ARM, která je roky spjatá se smartphony.

Apple není první kdo ARM procesory do počítače přináší, ale narozdíl od předchozích pokusů konkurence do toho jde Apple naplno, kompletně a nezvratně. Už teď budou některé modely dostupné výhradně s Apple procesorem. Zatímco v minulosti mobily spíše klopýtaly za počítači, nyní se dostáváme do opačného stavu, kdy už hardware v telefonech dospěl tak daleko, že jeho základ stačí i v počítačích.

Ostatně procesor Apple M1 pochází ze stejné rodiny jako čip Apple A14 Bionic v nových iPhonech 12. Díky tomu se svět macOS a iOS může ještě více propojit a na Macích nativně poběží aplikace, které známe z iPhonu a iPadu, aniž by je vývojář musel nějak výrazně měnit. Pro MacBooky to znamená i další výhody ARM procesorů. Aktuálně až 2× vyšší výkon při čtvrtinové spotřebě a díky integrovanému Neural Enginu z iPhonů zažijí počítače masivní až 15× výkonnostní skok po stránce strojového učení proti dříve použitým intelovským procesorům.

Apple tak jednoznačně otevřel novou kapitolu, která směřuje ke sjednocení hardwaru a ještě většímu sbližování mobilních a počítačových platforem. Jako při každém takto náročném přechodu, bude zpočátku horší podpora od vývojářů, ale Apple se dušuje, že jde o přechod k lepšímu a nové nástroje přechod usnadní.

Nakonec by toto sjednocení mělo být prospěšné pro všechny strany: vývojáře, uživatele i Apple, který se tímto krokem ještě více osamostatní.