Apple stahuje časový skluz. Výroba iPhonu 12 začne v půlce září

Japonská agentura Nikkei informovala, že telefony řady iPhone 12 jsou připravené a jejich výroba začne v polovině září. Zatím však v omezeném množství. Masová produkce je plánovaná na přelom září a října.

Podle zdrojů agentury, které mají blízko k výrobnímu procesu, jde cca o měsíční zpoždění proti tradičnímu srpnovému termínu. Applu se tak podařilo několikaměsíční skluz stáhnout na několik týdnů. I tyto informace nahrávají tomu, že na ohlášené keynote iPhone 12 neuvidíme.

Apple by údajně rád časový skluz dohnal a do konce roku si objednal komponenty pro výrobu až 80 milionů 5G iPhonů, nicméně stejně zdroje uvádí, že se takový počet zřejmě s aktuálním tempem nestihne. Zajímavé je, že vyrábět nejdříve začne cenově nejdostupnější 6,1" OLED model se dvěma zadními fotoparáty a celkově se s ním chce Apple nejlépe předzásobit. Ze všech iPhonů, které na podzim půjdou do výroby, má právě tento model představovat cca 40%.

Kromě toho prý Apple výrazně navýšil výrobu chystaných iPadů s vidinou zvýšených prodejů spojených s koronavirovou situací. Lidé více pracují z domu a tablety si kupují také kvůli videohovorům s blízkými. Apple v iPady hodně věří, pouze pro poslední kvartál tohoto roku objednal výrobu 27 milionů kusů. To je podle Nikkei zhruba stejné množství, jaké loni firma objednala za posledních šest měsíců.

Tablet by měl být představen na keynote 15. září spolu s trackerem AirTag, jehož výroba podle zdrojů Nikkei již započala.

Zdroj: Nikkei