Apple Store je největší herní platforma na světě. Apple Arcade je předplatné pro ty nejlepší hry

Applu klesají tržby z prodeje hardwaru a naopak rostou tržby ze služeb, a tak se zaměřuje právě na služby. Na dnešní dvouhodinové keynote jich představil hned několik včetně Apple Arcade.

Arcade je předplacená služba, v rámci které můžete hrát všechny hry bez dalších poplatků, bez nákupů v aplikacích, bez reklam. Už při spuštění služby bude dostupná více než stovka her a další budou přibývat. Uživavtelé dostanou pouze exkluzivní tituly, tzn. hry z Apple Arcade nebudou dostupné na žádné jiné platformě. Má to být návrat do staré dobré doby, kdy herní vývojáři stavěli kvalitní propracované příběhy, ne farmy na in-app platby.

Všechny hry pojedou offline, takže po stažení už na hraní nemusíte mít internet. Kdo si zaplatí Arcade, může hry sdílet se svou rodinou bez dalších poplatků (přesné podmínky se dozvíme později). Samozřejmostí je přecházení mezi několika zařízeními, která jsou přihlášená ke stejnému účtu.

Apple službu spustí na podzim 2019 ve více než 150 zemích, kam by se měla vejít i Česká republika. Cenové podmínky budou zveřejněné později.