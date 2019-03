Apple supertýden. Byla to produktová exploze, ale to hlavní přijde v pondělí!

Tohle ještě Apple nikdy neudělal. V pondělí představil nové iPady (zn.: zmatek v produktové řadě), v úterý přidal počítače iMac (zn.: komp za půl miliónu), ve středu se přidala druhá generace bezdrátových sluchátek Airpods a halda příslušenství.

Ve čtvrtek a pátek je kupodivu klid (i když spekulace slibovaly nový iPod Touch), ale už na pondělí je naplánovaná velká tisková konference. Apple na ní má představit streamovací službu, konkurenci pro Netflix.

Jak tomu všemu rozumět? Jak to souvisí s posledními ekonomickými výsledky firmy a jaká je nová strategie pro nejbližší budoucnost? Proč má nový iPad staré dotykové pero? A hlavně – proč by v době smartphonů někdo kupoval iPod? Možná to nakonec všechno dává smysl...