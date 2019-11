Apple TV+ už běží. Myslí i na Češtinu, ale obsahu je žalostně málo

Apple dnes po více než půl roce od představení spustil streamovací službu TV+. Jako letitý předplatitel konkurenčního Netflixu jsem službu hned vyzkoušel. Už dopředu bylo známo, že nabídka obsahu bude zpočátku omezená, ale překvapilo mě, jak moc.

Z 15 oznámených titulů je totiž zatím dostupných pouze osm. Další dva budou mít premiéru během následujícího měsíce, zbytku se dočkáme ještě později. Na druhou stranu je nutné dodat, že vše je originální produkce Applu a další tituly budou přibývat každý měsíc.

Aktuálně dostupné tituly:

Výhodou alespoň je, že vzhledem k malému množstí obsahu měl Apple jednodušší práci s lokalizací do cizích jazyků. Dabing je tedy dostupný hned v 7 světových jazycích a titulky nabízí dokonce ve 35 jazycích včetně češtiny a slovenštiny. Co mi vadí, je chaotické prostředí aplikace Apple TV, kde se podivně mísí předplacené tituly ze služby TV+ s tituly mimo ni, které si člověk musí zakoupit samostatně. Trochu lepší je situace ve webové verzi, ale to se také může s rozšiřující nabídkou změnit.



Nabídka jazyků v TV+ je neobvykle široká.

Situaci nepomáhá ani chybějící Apple Channels, které mělo do aplikace integrovat další streamovací služby jako je HBO, Starz, Showtime či CBS. To ale zatím také není v ČR dostupné, což nabídku obsahu proti jiným zemím znovu omezuje. Celkově je tedy zatím celá služba Apple TV+ za konkurencí velmi pozadu a bude mít co dělat, aby ji dotáhla.

Vzhledem k množství obsahu mi přijde cena 139 Kč stále přestřelená, na druhou stranu lze službu sdílet s rodinou. Apple ale naštěstí udělal ten chytrý krok, že TV+ ke koupi nových zařízení dává na rok zdarma a bezplatně ji přibalí i studentům k předplatnému Apple Music. Tím si dočasně zajistil velkou uživatelskou základnu, ovšem bude muset s přibývajícím obsahem a hlavně jeho kvalitou hodně bojovat, aby si ji v budoucnu udržel. Uvidíme, jak se mu to podaří.



Pár obrázků se společenské akce, která Apple TV+ odstartovala v domovských USA.