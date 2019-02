Apple u iPhonů zboří bariéry mezi lékaři a pacienty. Začne u amerických veteránů

Apple dnes oznámil první krok, kterým chce zbořit bariéry mezi lékaři a pacienty. Na začátek si vybral spolupráci s US Department of Veterans Affairs, které ve svých řadách eviduje 9 milionů vysloužilých vojáků a veteránů. V rámce aplikace Health Records v iPhonu budou mít veteráni přehled o svém zdravotním stavu. Jeho součástí jsou prodělaná vyšetření, alergie, nasazená vakcinace, procedury, lázně, hodnocení aktuálního zdravotního stavu i předepsané léky s dávkováním.

I když je testovací vzorek uživatelů (samozřejmě vztaženo na USA) poměrně malý, podle mnohých se jedná o první krok, jak lékařům efektivně sdělit výsledky dřívějších vyšetření a před informace o aktuální léčbě. Informace v Health Records mají navíc ušetřit spoustu duplicitních testů, které jsou díky uloženým záznamům bezpředmětné. Do budoucna se počítá s rozšířením zdravotních středisek, která by vyšetření automaticky posílala do Health Records. Pokud testování dopadne dobře, mohla by být funkce do několika let spuštěna v celých Spojených státech, a s delším časovým odstupem možná i v Evropě.

Osobní zdravotní data budou v aplikaci Health Records šifrována, ke zprovoznění funkce bude třeba, aby byl iPhone chráněn heslem, otiskem prstu (Touch ID) či skenem obličeje (Face ID).

Zdroj Apple