Apple údajně lže s počtem pixelů u iPhonů. V USA už se na něj chystá žaloba

Apple čelí v USA nové žalobě, která se týká tak základní věci, jako je displej použitý u iPhonu X, iPhonu XS a iPhonu XS Max. Žalující strana poukazuje na to, že Apple lže ohledně specifikací displeje, který, nejen, že nemá výrobcem deklarovanou úhlopříčku, ale také nemá uváděný počet pixelů, čímž jsou zákazníci uváděni v omyl. Součástí 55 stránkového dokumentu obžaloby jsou i nákresy, které podporují teorii o tom, že Apple neuvádí zmiňované informace úplně správně.

A jaké jsou hlavní body žalující strany? Marketingový slogan Applu „It's all screen“ (v češtině „Displej přes celou plochu“) se ukázal jako nepravdivý. iPhony mají okolo displeje viditelné rámečky a také výřez v displeji. Na hlavních marketingových materiálech Apple výřez „schovává“ do černé tapety, takže to vypadá, že jej nechce „přiznat“. Pojďme ale k těm závažnějším zjištěním.

Apple u iPhonu X uvádí rozlišení displeje 2 436 × 1 125 pix, což není pravda, protože výřez a zakulacené rohy pohltily zhruba 120 pixelů. Apple dále uvádí tzv. Safe Area, tedy oblast, která je využita k samotnému zobrazení obsahu. Tato čtvercová oblast má rozlišení 2 195 × 1 125 pix, což je o 10 % méně, než uvádí Apple. Nesedí ani 5,8" úhlopříčka displeje, pokud se do celku započítají zakulacené rohy, úhlopříčka vychází zhruba 5,6875 palce. Displej iPhonu X navíc nemá větší rozlišení, než iPhone 8 Plus (jak uvádí Apple). Pokud totiž započítáme jednotlivé supbixely, je na tom „plusko“ s LCD panelem lépe, než „Xko“ s OLEDem.

Představovací video iPhonu X:

Žaloba se opírá o fakta a o výpočty, které doplňuje různými spekulativními teoriemi. V americkém právním systému však má vcelku slušnou šanci na to býti úspěšná (pomiňme však fakt, že se žaloba může zdát vcelku nesmyslná, až zbytečná). Je však pravda, že spousta modelů v redakci má na krabičce uvedenou úhlopříčku čtvercového panelu, pod níž se nachází informace o úhlopříčce při započtení zakulacených rohů. Rozlišení však ostatní výrobci také uvádějí „čtvercové“, byť je zřejmé, že zakulacené rohy nějaký ten pixel určitě ukousnou.