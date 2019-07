Apple údajně na příští rok chystá jeden iPhone bez výřezu. Vrátí se Touch ID?

Ačkoli už zbývají jen dva měsíce do představení iPhonů XI, internet se pomalu plní spekulacemi o modelech pro rok 2020. Ty poslední přináší zajímavou informaci, že jeden z trojice chystaných iPhonů by příští rok měl ztratit výřez v displeji i Face ID. Navrátit by se naopak měla čtečka otisků prstů Touch ID, která ale tentokrát bude integrovaná přímo do displeje. A co víc, podle tvrzení serveru China Times by čtečka dokonce měla fungovat po celé ploše displeje.



Posledními modely se čtečkou Touch ID byly předloňský iPhone 8 a 8 Plus. Vrátí se Touch ID znovu, jen integrované do displeje?

Příznivci TouchID, ale zatím nemusí jásat, podle deníku Global Times je totiž dost možné, že tento model bude dostupný výhradně pro čínský trh jako cenově dostupnější varianta. V Číně totiž Apple nezvládá bojovat s místními konkurenty s agresivní cenovou politikou a odstranění výrobně nákladného skeneru FaceID mu může velmi pomoci. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy Apple přišel se speciální verzí iPhonu pro čínský trh. Například aktuální iPhony XS a XS Max se v Číně prodávají se dvěma sloty pro nanoSIM, namísto globální verze s jedním slotem doplněným eSIM.

Uvidíme, zda se bezvýřezový iPhone dostane jen do Číny, nebo půjde o globální model, každopádně je zajímavé, že se vůbec Apple hodlá vzdát tolik opěvovaného Face ID, které z důvodu vyšší bezpečnosti tlačí u celé řady iPhone X a nových iPadů Pro. Pokud by se novinka osvědčila, panují už spekulace, že v roce 2021 by mohly všechny iPhony už pouze se čtečkou Touch ID. To je však ještě daleko a uvidíme, jak se celá situace vyvine.

Via: MacRumors