Apple v nesnázích: iPhone X už neláká, OLEDy iPhonů Xs nevyrobí LG ale Samsung

Prodeje iPhonů X letos nebudou tolik výrazné. Hlavní dodavatel čipsetů pro Apple, taiwanský TSMC, výrazně snížil očekávané odhady zisků z polovodičového businessu. Na vině mají být neuspokojivé prodeje high-end smartphonů, zejména iPhonu X. Podle analytika Neila Camplinga „přezásobení“ Applu čipy TSMC ještě nikdy nebylo větší. A podle něj to neznamená nic jiného, než to, že „je iPhone X mrtvý“. Apple si od TSMC nekupuje další čipsety z prostého důvodu - koncem letošního roku se má iPhone X přestat vyrábět a prodávat.

Podle Camplinga je největším problémem iPhonu X jeho koncová cena. Ta začíná na metě 29 990 Kč za 64GB verzi, 256GB varianta pak vychází na 34 490 Kč. Při spuštění prodejů byly takto vysoké ceny lákadlem, protože v sobě opět nesly punc „exkluzivity“, po několika měsících jsou však takto nastavené ceny spíše přítěží.

Apple má letošní generaci iPhonů představit v září. Očekávají se tři nové smartphony. Základní, 6,1" iPhone 9 s LCD displejem přes většinu čelní strany telefonu má stát 550 dolarů (cca 11 300 Kč). V jeho výbavě nemá scházet TrueDepth fotoaparát ani Face ID. Na zádech bude umístěn jeden fotoaparát, 3D Touch bude chybět. Zbývající dvě novinky mají být nástupcem iPhonu X. iPhone Xs má nabídnout 5,8" displej s výřezem, iPhone Xs Plus má mít obří 6,5" zobrazovací panel.

Apple od přerostlého iPhonu Xs očekává, že o zřejmě nejdražší smartphone letošního roku nebude tak velký zájem. Z pohledu výrobních kapacit tak na něj připadne pouze 20 % ze všech vyráběných iPhonů. S menšími počty telefonů by nebylo třeba tolik displejů, takže Apple zadal výrobu 6,5" OLEDů společnosti LG Display.

Ta však pro výrobou tak velkých panelů nemá potřebné zkušenosti a vybavení. Podle zdroje to navíc vypadá, že LG by nezvládlo splnit termíny a kvalitativní cíle Applu, takže se americký gigant bude opět muset obrátit na Samsung. Ten již dříve do výrobních linek AMOLED displejů mohutně investoval v očekávání zvýšené poptávky po OLED panelech.

A protože nikdo na trhu zatím nedokáže dodávat displeje v potřebné kvantitě a kvalitě, musel se Apple opět obrátit na svého největšího konkurenta. Samsung si tak zřejmě brzy zaplní volné výrobní kapacity, které vznikly, když Apple snížil odběr displejů pro iPhone X kvůli postupně snižující se poptávce. A i díky tomuto kroku si jihokorejci za OLED panely pro nové iPhony X mohou opět říci o velké peníze. Displej iPhonu X vychází Apple v nákupu, podle odhadů, více než 100 dolarů (cca 2 tisíce Kč).

Via CNBC, WSJ