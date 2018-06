Apple v USA čelí žalobě. Na vině jsou hodinky Watch s problémovými displeji

Apple v USA čelí nové soudní žalobě, která si bere na paškál všechny generace hodinek Apple Watch. Podle jejího znění se u všech modelů „objevuje stejný defekt nebo chyba, díky které displeje hodinek praskají, rozpadají se nebo se oddělují od těla hodinek. A to bez zjevného pochybení nositele, často i po několika dnech či týdnech od jejich zakoupení“.

Soudní spor se opírá o údajnou chybu, která se opakuje u všech hodinek, a také o to, že o chybě Apple věděl ještě před uvedením Apple Watch na trh. Situace se podle obžaloby poprvé objevila u „nulté“ generace hodinek, následně se stejné problémy opakovaly i u modelů první a druhé generace z roku 2016. I po zahájení prodejů loňských Apple Watch 3 se velmi brzy vyrojily zprávy o opakujících se problémech s displeji.

Apple na ně však vždy reagoval s tím, že se jedná pouze o izolované případy, nikoliv o systémovou chybu. Žaloba se však opírá o to, že Apple o problémech ví, a skrývá je. To by však v jednání americké firmy nebyla žádná novinka. Z nedávno zveřejněných dokumentů je jasné, že Apple ještě před zahájením prodejů iPhonu 6 a iPhonu 6 Plus věděl o tom, že lze tyto smartphony snadno ohnout (aféra #Bendgate). Výsledek soudního sporu se však dozvíme nejdříve až za několik měsíců.

Představení hodinek Apple Watch Series 3:

Via Phonearena