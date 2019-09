Apple v úterý představí iPhone 11. Tohle je 11 novinek, které můžeme očekávat

Vylepšení se podle serveru Bgr.com dočká i samotná aplikace fotoaparátu, do které letos Apple po vzoru Googlu a jeho režimu Night Sight přidá i vlastní noční režim, který by měl výrazně zlepšit kvalitu fotografií za špatných světelných podmínek.

Hlavním posunem bude letos fotoaparát, který přinese jednu další čočku do všech modelů. Jedenáctka tedy může očekávat duální 12Mpx kameru s teleobjektivem pro 2× optický zoom, jako známe z aktuálních modelů. IPhony 11 Pro pak vůbec poprvé přinesou do jablečných telefonů trojitý fotoaparát. K teleobjektivu totiž přibude ještě ultraširokoúhlý objektiv pro případné oddalování scény.

Z hardwarových novinek se spekuluje o měření krevního tlaku. Většina novinek však bude softwarových. Například měření spánkové aktivity. K němu využije přítomné senzory včetně mikrofonu, který bude poslouchat, zda uživatel nechrápe. Vzhledem k nižší výdrži hodinek navíc Apple Watch před spaním uživateli připomenou dobití v nabíječce, aby noc bez problému zvládly. Apple dokonce počítá s tím, že uživatel může vlastnit dvoje Apple Watch, přičemž jedny by sloužili čistě k měření spánku a aktivita by se synchronizovala s těmi druhými.

Jistotou pro úterní akci je prakticky i nová generace krabičky Apple TV, kterou leaker @never_released objevil ve zdrojových kódech systému iOS 13, pod kódovým označení AppleTV11,1. Po vzhledové stránce se zřejmě nic nezmění, ale vylepšen bude zejména výkon. Nabídnout by totiž měla procesor Apple A12 z loňských iPhonů. Tím se spolu s chystanou podporou herních ovladačů Playstation 4 a Xbox One S připravuje pro příchod Apple Arcade.

Apple Bluetooth tracker

Úplně nový hardware, který Apple údajně v úterý představí je vlastní Bluetooth lokátor ve stylu produktů Tile, které již nyní prodává ve svých Apple Storech. Informace a grafika chystaného zařízení dokonce již unikla v rámci bety iOS 13. Víme tedy, že stejně jako u Tile půjde o malé trackovací zařízení s Bluetooth, které připnete ke klíčům či batohu a v případě ztráty jej můžete prozvonit a dohledat.



MacRumors objevil grafiku nového produktu v betě iOS 13.

V případě Applu se zařízení propojí s iPhone a při velkém vzdálení od sledované věci vyskočí na telefonu notifikace. Hlavní benefit však bude s provázením s iCloudem a aplikací Find My, kdy jej uvidíte i přímo na mapě. Velký smysl by dávala hlavně integrace sdíleného offline vyhledávání, které se s iOS 13 dostane již tento měsíc do všech iPhonů. V případě ztráty byste totiž věc mohli v aplikaci označit jako ztracenou a díky ostatním uživatelům, který by s věcí přišly do styku, byste zjistil její polohu.

Známý analytik Ming-Chi Kuo dokonce tvrdí, že tracker bude podporovat také speciní ultra-širokopásmové připojení (UWB), které by díky nižší frekvenci oproti Bluetooth či Wi-Fi mohlo přinést výrazně větší dosah. Kuo také dodává, že speciálně díky tomuto trackeru budou tuto technologii připojení podporovat i všechny tři nové iPhony.