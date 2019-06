Apple vás zaregistruje v nové aplikaci jediným kliknutím. Na rozdíl od Googlu a Facebooku ochrání vaše soukromí

Mezi řadou novinek z WWDC keynote je také Sign In with Apple. Jde o snadný způsob přihlášení do aplikací, služeb a webů, alternativu ke známým Sign in with Facebook nebo Google. Hlavním trumfem Applu je, že do maximální možné míry chrání soukromí svých uživatelů, což je v kontrastu s Googlem a Facebookem, kteří ochotně zobchodují celý váš osobní profil.

Méně náročné aplikace se spokojí s tím, že vás identifikují podle Apple ID, takže opravdu stačí jediné klepnutí prstem a ověření obličeje přes Face ID (na starších iPhonech to bude čtečka otisků prstů Touch ID).

Novinka však exceluje v případech, že aplikace vyžaduje více informací, typicky e-mailovou adresu. Můžete zvolit, zda aplikaci/službě dáte svoji stálou adresu, nebo za vás Apple podstrčí unikátní vygenerovanou adresu. Ta je pro každou jednu službu jiná, obdržené zprávy se přeposílají do vašeho hlavního mailboxu. Když pak s danou službou chcete skončit, jednoduše zrušíte příslušnou mailovou adresu a kompletně tak za sebou zahladíte stopy.

Dá se očekávat, že se Sign In with Apple velmi rychle rozšíří v iOS aplikacích, ale i na webu.