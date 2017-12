Apple vydal další menší aktualizaci iOS 11. Má vyřešit problémy s ostřením fotoaparátu

Apple uvolnil dílčí aktualizaci operačního systému iOS 11.2.1. Ta má vyřešit problémy s ostřením fotoaparátu, které zaznamenali někteří majitelé trojice všech nových iPhonů X, 8 a 8 Plus. Jak uvedl portál macrumors.com, chyba se začala objevovat po přechodu zařízení na předchozí verzi iOS 11.2.

Chyba se týkala zaostřování fotoaparátu. U modelů s duálním fotoaparátem (iPhone 8 Plus a iPhone X) se to také mohlo projevovat samovolným přepínáním z jednoho objektivu na druhý. Jindy fotoaparát nedokázal zaostřit vůbec. Před vydáním záplaty se problém řešil downgradem na iOS 11.1.2. Teď už by mělo být vše v pořádku.

