Apple vydal iOS 14.3. Přináší ProRAW, Fitness+ a podporu pro AirPody Max

Apple Fitness+ je unikátní služba společnosti, se kterou vám chce pomoci udržovat se ve formě. Má úzkou návaznost na Apple Watch a je bohužel dostupná jen ve vybraných zemích, do kterých Česká republika nepatří. Pokud ji však chcete vyzkoušet, stačí si založit americký účet. Aplikace se vám přidá po aktualizaci systému, nebo si ji můžete nainstalovat z App Store .

Protože Apple spustil svou službu Fitness+ a začal prodávat sluchátka AirPods Max, musel vyrukovat s aktualizací operačních systémů iOS a iPadOS. Do iOS 14.3 přichází i velmi očekávaná funkce Apple ProRAW představená s iPhony 12 Pro a 12 Pro Max, kterým je výhradně určena. Novinek je ale více.

Apple AirPods Max jsou nová Hi-Fi sluchátka v ceně 16 490 Kč, které si můžete od dnešního dne oficiálně zakoupit. I když Apple Online Store ukazuje doručení v řádu 12 až 14 týdnů, s uvedením do prodeje musela operačnímu systému přibýt i jejich podpora. Pokud jste je tedy předobjenali, nebo máte možnost se k nim dostat jinou cestou, budete potřebovat iOS 14.3 k tomu, abyste si jejich kvalit užili naplno.

Klipy aplikací

Mezi další novinky patří např. spouštění klipů aplikací naskenováním jejich kódu za pomocí aplikace Fotoaparát nebo z Ovládacího centra. Ano, jedná se o ty slavné App Clips. Přítomná podpora ale neznamená nic jiného, než že iOS 14.3 již s těmito klipy umí pracovat. Nasazení do praxe je věc druhá. A právě vzhledem k panující pandemii to asi půjde o něco pomaleji. S tím se váže i představení tzv. AirTagů. Ani pro ně totiž aktuálně není příliš vhodná doba. Systém by s nimi přitom už uměl komunikovat.