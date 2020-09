Apple vydal novou verzi iOS a přispěl ke zmatku kolem trasování COVID-19

Nové nálepky Memoji, sdílení složek na iCloud Drive v aplikaci Soubory, opravy chyb, a především možnost přihlásit se do systému oznamování kontaktů s COVID-19 – to jsou novinky, které přináší aktualizace iOS 13.7. Právě ta poslední zmíněná je poněkud sporná...

V Česku máme eRoušku, která ve druhé verzi podporuje protokol Applu a Googlu a umí své uživatele informovat o tom, že přišli do blízkosti s osobou nakaženou COVID-19. Vše pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Operační systém iOS 13.7 to však již umí, aniž byste museli jakoukoli specializovanou aplikaci používat. Samozřejmě to má háček.

Dostupnost funkce totiž závisí na podpoře místního zdravotního úřadu, který ji musí přijmout. A to zatím ani český, ani slovenský neudělal. S ohledem na ten náš, proč taky, když vynaložil nemalé prostředky právě do eRoušky. Zatím není známo, jak by ohlašování nakažených fungovalo, zda by se o to staral stát, nebo uživatel zařízení (jako je tomu u eRoušky). Do ní totiž každý nakažený zadá specifický kód a všem, kteří s ním přišli do styku, přijde notifikace s upozorněním (anonymně).

Takové zbytečně vyhozené práce s eRouškou 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/x6lYzl3QyH — Tomáš Krause (@tkrause) September 3, 2020

Po aktualizaci iOS máte možnost zapnout si „Stav protokolování kontaktů s nákazou“. Uživatelé tak mohou nabýt dojmu, že to vlastně stačí a že již budou informováni o tom, zda se s nakaženou osobou setkali. Spíš ale jde o nedodělek, který aktuálně musí být navázaný na danou aplikaci, v tuzemsku se opět může jednat o eRoušku.

Apple tak přispěl ke zmatku kolem trasování nakažených. Toto jeho řešení sice má smysl, pokud by úředníci pracovali rychle a neměli bychom v ČR eRoušku (zejména její druhou verzi), jinak je ale pro nás zatím bezpředmětné. Ne tak pro rychle pracující státní legislativy, které toto řešení přijmou a třeba ani nemají svou národní aplikaci pro sledování COVID-19.